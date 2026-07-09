Hải Phòng hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7: Phát huy vai trò thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển bền vững

Sáng ngày 9/7, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng. Hoạt động nhằm khẳng định vai trò của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ không chỉ là lực lượng lao động chủ lực trong tương lai mà còn là những người trực tiếp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.

Quang cảnh Hội nghị Mit tinh Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 tại Hải Phòng sáng 9/7. Ảnh; H.N

Tại sự kiện hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2026, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - Phan Huy Thục đề nghị các Sở, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và đất nước; thực hiện có hiệu quả nội dung chủ đề năm nay; đồng thời truyền tải đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số đến từng người dân.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Thục phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hồng Nhung

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Thu Hằng, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số và Trẻ em Hải Phòng đã báo cáo sơ kết công tác dân số và trẻ em 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác dân số trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng dân số, khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được duy trì hiệu quả. Tính đến hiện tại, 20% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ theo Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND; hoạt động này đã được triển khai tại 100% xã, phường, đặc khu. Nhiều đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, tiêu biểu là các Trung tâm Y tế Thanh Miện, Kim Thành, Tứ Kỳ, An Dương và Ninh Giang.

Bên cạnh đó, công tác dân số của Hải Phòng còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Mức sinh giữa các địa phương còn chênh lệch; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, với tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt 116,7 bé trai/100 bé gái. Đáng chú ý, một số địa phương ghi nhận tỷ lệ rất cao như Kiến An (140 bé trai/100 bé gái), Dương Kinh (134/100), Cẩm Giàng (132/100), Tứ Kỳ (130/100) và Vĩnh Bảo (126/100). Tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi chất lượng dân số cần tiếp tục được nâng cao. Việc chuyển trọng tâm chính sách dân số sang dân số và phát triển đặt ra nhiều nhiệm vụ mới đối với ngành y tế và các địa phương. Kinh phí triển khai chương trình dân số chưa được bố trí. Mô hình bộ máy tổ chức có nhiều biến động, thay đổi…

Bà Trần Thị Thu Hằng, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số và Trẻ em phát biểu hưởng ứng Ngày Dân số thế giới - Ảnh: H.N

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Sở Y tế Hải Phòng sẽ đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7, Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, kịp thời hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, có hoàn cảnh đặc biệt và trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.