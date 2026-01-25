Tin sáng 25/1: Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới; Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 1 tháng tới

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực Bắc Bộ Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ 1 tháng tới (tính từ nay đến ngày 20/2). Thời kì này vẫn trong mùa chính đông - gió mùa đông bắc hoạt động, tác động đến cả hình thái thời tiết trên biển và trên đất liền.

Việc nắm bắt kịp thời xu thế khí hậu sẽ giúp người dân chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình, trong 1 tháng tới, tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế có nền nhiệt phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, có nơi trên 1,5 độ C. Các khu vực khác có nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở khu vực vùng núi cao.

Gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Về xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa ở hầu khắp cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 - 20mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Từ nay đến cuối tháng 2, tại các khu vực Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Trên phạm vi cả nước, có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cục Thuế thông báo hỏa tốc về việc nộp lệ phí môn bài năm 2026

Từ ngày 1-1-2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài. Ảnh minh hoạ

Ngày 24/1, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này vừa có công văn đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026, thông tin trên Người lao động.

Theo đó, Nghị quyết số 198 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định đã quy định rõ: "Chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026". Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản bãi bỏ các quy định liên quan đến lệ phí môn bài.

Cục Thuế nhấn mạnh căn cứ các quy định nêu trên,từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Theo đó, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo.

Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung này đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026.

Đồng thời, thực hiện rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định để thu đúng, thu đủ số tiền lệ phí môn bài phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước vào ngân sách Nhà nước.

Lệ phí môn bài là một khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa có nghĩa vụ phải nộp mỗi năm, đây là một loại thuế trực thu.

Cơ sở tính lệ phí môn bài thường phụ thuộc vào mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư đối với các tổ chức, còn đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, cơ sở tính lệ phí môn bài chủ yếu dựa vào doanh thu của họ trong năm.

Theo quy định hiện hành, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, lệ phí môn bài là 1 triệu đồng/năm; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm, lệ phí là 500.000 đồng/năm…

Trong khi đó, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỉ đồng là 3 triệu đồng/năm; Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỉ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm…

Vụ cháy căn hộ chung cư Ehomes: Người mẹ hôn mê sâu, 2 con nhỏ chuyển viện

Lửa bùng lên trong căn hộ chung cư. ( Ảnh chụp màn hình)

Liên quan vụ cháy xảy ra tại chung cư EhomeS, phường Long Trường, TP.HCM, anh rể của nạn nhân (không sinh sống cùng) cho biết, tối 23/1, chị N.T.L (SN 1994, quê xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) ngủ cùng hai con nhỏ tại căn hộ tầng 5 chung cư thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, thông tin trên VTC News.

"Thời điểm đó, cả ba mẹ con đều ở trong căn hộ. Khi được hàng xóm phát hiện, họ đã bất tỉnh do ngạt khói", anh rể nạn nhân thông tin.

Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh trong tình trạng nghi ngưng hô hấp, tuần hoàn. Sau khi được hồi sức tim phổi nâng cao và tim đập trở lại, chị L. được chuyển tiếp đến Bệnh viện CR với chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở do ngạt khói sau cháy, kèm bỏng khoảng 20% diện tích cơ thể. Hai con nhỏ của chị được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy qua nội khí quản, huyết áp thấp và đang được sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Bệnh nhân bị bỏng độ II–III vùng mặt, cẳng tay và cẳng chân hai bên, đồng thời được theo dõi nguy cơ bỏng đường hô hấp.

Trường hợp bé L.T.N. (sinh năm 2020, nữ) nhập viện Lê Văn Thịnh với chẩn đoán suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng đùi, cẳng và bàn chân hai bên độ IIA, diện tích bỏng khoảng 20%. Bệnh nhi được xử trí thở máy, đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Trường hợp bé L.N.L.Đ. (sinh năm 2017, nữ) nhập viện Lê Văn Thịnhtrong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói, kèm bỏng cẳng chân hai bên độ IIA, diện tích khoảng 6%. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sinh tim phổi trước khi chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Giáo viên Tiếng Anh sửa bài thi, hạ điểm loạt học sinh bị đề nghị kỷ luật

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Hoài Phương

Ngày 24/1, Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cho biết đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cô T.T.K.N - giáo viên Tiếng Anh - liên quan đến việc sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2025-2026 của học sinh, thông tin trên Lao Động.

Qua xác minh, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô N. đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I của một số học sinh mà mình được phân công giảng dạy.

Hành vi này được xác định là vi phạm các quy định của Luật Viên chức, Luật Nhà giáo và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Từ vi phạm nêu trên, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm đối với cô N. để làm rõ mục đích, mức độ của hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình xử lý kỷ luật viên chức theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về UBND phường Quy Nhơn Nam trước ngày 30/1.

Sự việc giáo viên bị tố sửa bài thi học sinh lan truyền trên mạng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trước đó, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc trước việc giáo viên bộ môn Tiếng Anh bị cho là cố tình sửa bài thi của học sinh để chấm thấp điểm. Đáng nói, nhiều bài thi có dấu hiệu bị can thiệp bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời nhằm làm sai kết quả.

"Một vài bài thì còn có thể xem là chấm nhầm, nhưng đây là rất nhiều bài bị sai cùng một cách thức. Tôi đề nghị nhà trường xác minh, làm rõ vì việc này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, khiến các con không còn động lực để cố gắng trong học tập", một phụ huynh học sinh lớp 3C bức xúc.

Sau khi phụ huynh phản ánh đến nhà trường, sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Qua kiểm tra, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên Tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô N. để tiếp tục làm rõ sự việc.

Trong quá trình làm việc với tổ xác minh của nhà trường, cô N. có biểu hiện bị ảnh hưởng về tâm lý. Giáo viên này cũng thừa nhận đã sửa bài của học sinh, song không giải thích được lý do.

Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp để ăn Tết. Ảnh minh hoạ

Để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đón Tết Nguyên đán 2026 trọn vẹn, Chính phủ và BHXH Việt Nam quyết định chi trả gộp 2 tháng trước Tết cho hơn 3,5 triệu người trên cả nước.

Theo BHXH Việt Nam, lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 2 và tháng 3-2026 sẽ được chi trả gộp trong kỳ chi trả tháng 2, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Việc điều chỉnh lịch chi trả được thực hiện trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày liên tục, nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong dịp Tết.

Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, trước đó BHXH các tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo Công văn 3145/BHXH-TCKT năm 2025 về việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026).

Theo đó, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2 đối với 4 tỉnh này.

Như vậy, lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3/2026 qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 hoặc 2/2, tùy từng khu vực, chậm nhất là ngày 5/2.

Chi trả bằng tiền mặt tại điểm chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 2/2 đến ngày 10/2, tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả.

Tại các điểm giao dịch của Bưu điện, việc chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 11/2 và kéo dài đến hết ngày 25/2.

Bốc đầu xe máy để đăng Facebook, nam sinh bị tịch thu xe, phụ huynh bị phạt 9 triệu đồng

Nam sinh N.T. cùng phụ huynh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Người lao động

Theo Người lao động, ngày 24/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tịch thu xe máy của một nam sinh do có hành vi bốc đầu xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, xảy ra trên địa bàn xã Uar.

Trước đó, vào khoảng tháng 12/2025, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một thiếu niên bốc đầu xe máy khi đang lưu thông, chở theo người phía sau và không đội mũ bảo hiểm.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an xã Uar xác minh. Qua đó, người điều khiển phương tiện được xác định là N.T. (SN 2010; trú tại xã Uar), học sinh lớp 10 một trường THPT trên địa bàn xã Phú Túc.

Làm việc với cơ quan công an, T. và phụ huynh đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện đối với các lỗi: người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngoài việc tịch thu xe máy, phụ huynh của nam sinh bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.