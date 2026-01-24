Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Miền Bắc ấm dần, duy trì từ nay đến hết tháng 1

Thông tin trên VTV, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên và xu hướng ấm sẽ duy trì đến hết tháng 1/2026. Trong tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Các đợt rét đậm, rét hại làm cho nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết. Đồng thời, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành phố tại miền Bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; băng giá và mưa tuyết làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

10 hành vi bị coi là trốn thuê theo quy định mới

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15), có hiệu lực từ 1/7 (trừ quy định tại Điều 13 và việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Điều 26 có hiệu lực từ 1/1/2026).

Đáng chú ý, tại Luật này việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trong đó có 10 hành vi bị coi là trốn thuế, gồm:

- Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;

- Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;

- Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế;

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp;

- Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp;

- Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định;

- Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế;

- Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế;

- Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế;

Đỗ xe máy trên vỉa hè, phạt nặng tới 600.000 đồng từ 2026

Theo VTCNew, mức phạt tiền đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép năm 2026 có thể căn cứ tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường;

b) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

c) Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông;

d) Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép;

Như vậy, để, đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép thì người đi xe máy bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Đỗ xe trên vỉa hè không chỉ gây bất tiện và mất an toàn cho cộng đồng mà còn có thể dẫn đến mức phạt nặng dành cho người vi phạm. Để tránh vi phạm và sống có trách nhiệm với cộng đồng, mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giao thông.

Phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy ở Hà Nội

VOV cho biết, vào khoảng 12h ngày 22/01/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Hồng Vân phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm Lỳ Hu Giá (sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lai Châu) và Lò Văn Điển (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Sơn La). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ ma túy là chất Methamphetamine, thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Hiện Công an xã Hồng Vân đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc thể hiện quyết tâm của lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Vụ xe máy tông chiến sĩ CSGT: Có dấu hiệu chống người thi hành công vụ

Báo Thanh niên đưa tin, Liên quan vụ việc xe máy chở 3 lao vào chiến sĩ CSGT, ngày 23.1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra về dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ và vi phạm quy định về giao thông đường bộ, nên đã đưa vào giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Phòng CSGT, đến nay thượng úy Phan Lâm Phương, cán bộ bị xe máy tông khi đang làm nhiệm vụ vừa phẫu thuật xong và đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chiến sĩ CSGT bị xe máy chở 3 tông trọng thương. Ảnh cắt từ clíp

Trước đó Thanh Niên đã thông tin, lúc 15 giờ 12 phút ngày 20.1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông do đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Khi đến Km 851, đoạn qua thôn Tân Ấp (xã Tuyên Sơn), thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe máy BS 38AA - 293.93 chở 3 người, đang lưu thông theo hướng bắc - nam.

Mặc dù nhận được tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển xe máy vẫn lao thẳng và tông trực diện vào người thượng úy Phương. Vụ việc khiến thượng úy Phương bị hất văng xuống lề đường bên trái, gãy xương đùi và xương chậu. Sau đó, thượng úy Phương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, 3 người trên xe máy bị thương nhẹ.

Phát hiện bom chùm ở trường tiểu học

Báo Tuổi trê cho biết, ngày 23-1, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết địa phương vừa phát hiện và xử lý một trái bom chùm chưa nổ tại Trường tiểu học Hồng Trung.

Trước đó, trong lúc nhà trường cùng phụ huynh dọn dẹp khuôn viên trường thì phát hiện một vật lạ nghi là bom.

Nhận thấy nguy cơ mất an toàn, ban giám hiệu đã lập tức dừng hoạt động, báo cáo chính quyền địa phương và liên hệ ngay với đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA (Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam, chuyên hỗ trợ rà phá bom mìn, vật nổ) tại Huế qua đường dây nóng để đề nghị hỗ trợ, nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Địa điểm phát hiện quả bom nằm ngay trước cổng trường, sát tuyến đường Hồ Chí Minh và đối diện trung tâm hành chính công xã - nơi có mật độ người qua lại đông đúc.

Tại hiện trường, đội xử lý bom mìn đã xác định vật được phát hiện là một bom chùm BLU-26, đã mất ngòi nổ. Trong quá trình kiểm tra mở rộng, đội tiếp tục phát hiện một quả lựu phóng 40mm chưa bắn, nằm cách vị trí ban đầu khoảng 50cm, chôn nông dưới gốc cây.

Quả bom chùm chưa nổ được phát hiện trong lúc thầy cô, phụ huynh Trường tiểu học Hồng Trung (xã A Lưới 1, TP Huế) làm vệ sinh trường học - Ảnh: NPA VIỆT NAM

Sau khi đánh giá kỹ thuật, quả bom và quả lựu phóng được xác định đủ điều kiện an toàn để di chuyển. Đội đã thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung, đồng thời lên kế hoạch hủy nổ theo đúng quy trình và quy định an toàn.

Theo lãnh đạo xã A Lưới 1, trước đây khu vực Trường tiểu học Hồng Trung chưa từng ghi nhận vật liệu nổ tại khu vực này. Thời gian gần đây, khu vực trước cổng trường có hoạt động san gạt, tập kết đất đá để làm đường vành đai.

Hoạt động xử lý kịp thời đã góp phần đảm bảo an toàn cho Trường tiểu học Hồng Trung với 201 học sinh, 22 giáo viên và 30 phụ huynh thường xuyên tham gia các hoạt động của nhà trường.

Lãnh đạo địa phương và nhà trường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đội xử lý bom mìn của Dự án NPA tại Huế vì đã xử lý nhanh chóng, an toàn, giúp nhà trường yên tâm tổ chức dạy và học trong môi trường an toàn.