Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Không khí lạnh suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh hiện nay đang giảm cường độ và miền Bắc sẽ sớm kết thúc chuỗi ngày rét đậm, rét hại kéo dài.

Tuy nhiên, trong hôm nay 24/1, thời tiết tại Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An vẫn duy trì mức rét đậm, riêng khu vực vùng núi có nơi rét hại.

Các khu vực núi cao được cảnh báo cần đề phòng hiện tượng băng giá gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 24/1, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.. Ảnh minh họa

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10–13 độ C, khu vực vùng núi dao động 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 6 độ C.

Tại khu vực từ Nghệ An đến Huế, nền nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng 13–16 độ C, trời rét, có nơi rét đậm vào đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội đêm 23 và ngày 24/1 không mưa, trời rét đậm; từ ngày 25/1 trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 24/1 gió giảm dần; biển động, sóng cao 2-5m.

Vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3-5m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống rét đậm, rét hại; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt người già và trẻ nhỏ.

Người dân cần che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; hạn chế thiệt hại do rét đậm, băng giá.

Ngư dân theo dõi sát diễn biến gió mạnh, sóng lớn; hạn chế hoạt động trên biển khi thời tiết xấu.

Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 19 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.