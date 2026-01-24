Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm
GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 cho thấy, dù không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu, nhiều khu vực trên cả nước vẫn chịu ảnh hưởng rõ rệt. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Không khí lạnh suy yếu
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh hiện nay đang giảm cường độ và miền Bắc sẽ sớm kết thúc chuỗi ngày rét đậm, rét hại kéo dài.
Tuy nhiên, trong hôm nay 24/1, thời tiết tại Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An vẫn duy trì mức rét đậm, riêng khu vực vùng núi có nơi rét hại.
Các khu vực núi cao được cảnh báo cần đề phòng hiện tượng băng giá gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.
Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10–13 độ C, khu vực vùng núi dao động 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 6 độ C.
Tại khu vực từ Nghệ An đến Huế, nền nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng 13–16 độ C, trời rét, có nơi rét đậm vào đêm và sáng sớm.
Khu vực Hà Nội đêm 23 và ngày 24/1 không mưa, trời rét đậm; từ ngày 25/1 trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 24/1 gió giảm dần; biển động, sóng cao 2-5m.
Vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.
Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3-5m.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống rét đậm, rét hại; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt người già và trẻ nhỏ.
Người dân cần che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; hạn chế thiệt hại do rét đậm, băng giá.
Ngư dân theo dõi sát diễn biến gió mạnh, sóng lớn; hạn chế hoạt động trên biển khi thời tiết xấu.
Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 19 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 20-23 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
TPHCM
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Tin sáng 24/1: Miền Bắc ấm dần từ nay đến cuối tháng 1; 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mớiXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Dự báo từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên; Từ ngày 1/7, có 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2025.
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.
Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIVThời sự - 18 giờ trước
Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở HuếThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Sau khi nhận tin báo về phát hiện hiện vật liệu nổ tại gần trường học ở Huế, Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA tiến hành thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung.
Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIVThời sự - 19 giờ trước
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm đến hết ngày 23/1. Từ ngày 24/1, nắng ấm khả năng xuất hiện trở lại, mức nhiệt tăng dần.
Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVThời sự - 1 ngày trước
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ CThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.