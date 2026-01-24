Hơn 3,5 triệu người được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được điều chỉnh gộp tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ do kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày.
Để người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đón Tết Nguyên đán 2026 trọn vẹn, Chính phủ và BHXH Việt Nam quyết định chi trả gộp 2 tháng trước Tết cho hơn 3,5 triệu người trên cả nước.
Theo BHXH Việt Nam, lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 2 và tháng 3-2026 sẽ được chi trả gộp trong kỳ chi trả tháng 2, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Việc điều chỉnh lịch chi trả được thực hiện trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày liên tục, nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong dịp Tết.
Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng, trước đó BHXH các tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo Công văn 3145/BHXH-TCKT năm 2025 về việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026).
Theo đó, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2 đối với 4 tỉnh này.
Như vậy, lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3-2026 qua tài khoản sẽ bắt đầu từ ngày 1-2 hoặc 2-2, tùy từng khu vực, chậm nhất là ngày 5-2.
Chi trả bằng tiền mặt tại điểm chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 2-2 đến ngày 10-2, tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả.
Tại các điểm giao dịch của Bưu điện, việc chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 11-2 và kéo dài đến hết ngày 25-2.
BHXH Việt Nam cho phép cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố tự quyết định thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng phù hợp với từng địa phương. Thời gian bắt đầu chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3 không được muộn hơn nhiều so với quy định chung và phải kết thúc đúng thời hạn theo quy định.
BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bưu điện cùng cấp lập danh sách, kiểm soát và phê duyệt lệnh chi trả điện tử, chuyển kinh phí kịp thời, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng.
Như vậy, với chủ trương này, hơn 3,5 triệu người trên toàn quốc sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 2 và tháng 3-2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tạo điều kiện cho người thụ hưởng chủ động chi tiêu, chuẩn bị Tết đầy đủ, an toàn.
