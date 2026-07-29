Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời gian qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt nhằm siết chặt công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là việc ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công.

Bên cạnh đó, để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh. Văn bản này yêu cầu các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm bắt, kịp thời xác minh và xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội mà báo chí nêu; đồng thời bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông.

Nhiều diện tích đất cuối ngõ 139 Phú Diễn hiện đang ngang nhiên bị san lấp, biến thành các điểm tập kết phế liệu, buôn bán vật liệu xây dựng trái phép.

Vậy nhưng, trái ngược hoàn toàn với tinh thần chỉ đạo của TP Hà Nội, tại phường Phú Diễn, các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng không những không được xử lý mà còn có chiều hướng gia tăng, thách thức kỷ cương pháp luật, trong khi chính quyền địa phương vẫn 'im lặng' một cách khó hiểu.

Theo ghi nhận thực tế của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), tại phường Phú Diễn hiện đang tồn tại hàng loạt những "điểm nóng" về vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích.

Cụ thể, tại khu vực đất nông nghiệp tiếp giáp đường Phú Diễn, chỉ cách trụ sở UBND phường Phú Diễn hơn 100m, một thửa đất đối diện ngõ 221 đã mọc lên công trình nhà ở 2 tầng kiên cố. Bên ngoài công trình này được quây tôn kín mít, phía trong hoàn thiện khang trang với lớp sơn màu vàng cam bắt mắt, sân lát gạch sạch sẽ và luôn có nhiều ô tô đỗ. Các khu đất nông nghiệp lân cận cũng bị san lấp, đổ bê tông để biến thành nhà hàng tạm và bãi đỗ xe trái phép.

Công trình xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp đối diện ngõ 221 Phú Diễn.



Dọc tuyến đường Văn Tiến Dũng, hàng loạt nhà hàng, quán bia, gara sửa chữa ô tô và cơ sở dịch vụ quy mô lớn mọc lên san sát. Đáng nói, nhiều công trình nằm ngay sát hoặc bao quanh chân cột điện cao thế, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện. Việc tập trung đông người, sử dụng nguồn điện công suất lớn và hệ thống gas ngay dưới lưới điện cao thế tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn khôn lường.

Bên cạnh đó, tại khu vực cuối đường Trần Vỹ và ngõ 139 Phú Diễn, nhiều diện tích đất vốn là đất công ích, đất nông nghiệp hiện cũng đang ngang nhiên bị lấn chiếm, san lấp và dựng lên các công trình trái phép, nhà xưởng tạm bợ nhằm phục vụ mục đích kinh doanh, tập kết phế liệu, rác thải... phá vỡ quy hoạch đô thị và bức xúc trong nhân dân.



Khu đất trống cuối đường Trần Vỹ bị biến thành bãi tập kết phế liệu, buôn bán vật liệu xây dưng.

Trước những dấu hiệu buông lỏng quản lý và các vi phạm kéo dài tại phường Phú Diễn, các cơ quan báo chí đã nhiều lần phản ánh, chỉ rõ các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp, thế nhưng tình trạng này đến nay vẫn đang tiếp diễn, không được các cơ quan chức năng địa phương xử lý dứt điểm.

Để có thông tin khách quan, đa chiều và phản ánh đúng thực tế công tác khắc phục của địa phương, phóng viên cũng đã liên hệ trực tiếp và đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND phường Phú Diễn. Tuy nhiên, cho đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi, lịch hẹn nào từ phía lãnh đạo UBND phường Phú Diễn.

Các công trình dựng bằng khung sắt, quây tôn nằm dưới đường điện cao thế trên đường Văn Tiến Dũng.

Thái độ chậm trễ cung cấp thông tin trước phản ánh của báo chí không chỉ đi ngược lại các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí mà còn vi phạm trực tiếp tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 của UBND TP Hà Nội. Sự "im lặng" khó hiểu này dấy lên nghi vấn về việc có hay không sự dung túng, bao che cho các công trình sai phạm "vô tư" tồn tại ngay sát cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở?

Thiết nghĩ, các sở, ban, ngành liên quan của TP Hà Nội cần sớm vào cuộc kiểm tra toàn diện, xử lý nghiêm minh các vi phạm tại phường Phú Diễn, đồng thời chấn chỉnh ngay tác phong làm việc, tinh thần thực thi công vụ và việc chấp hành các chỉ đạo của Thành phố của lãnh đạo phường này.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Đất công ích, đất nông nghiệp 'oằn mình' gánh bãi phế liệu và nạn san lấp trái phép ở Phú Diễn GĐXH - Trong bối cảnh Thủ đô đang quyết liệt siết chặt kỷ luật trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng thì một nghịch lý đang diễn ra tại phường Phú Diễn (Hà Nội). Nhiều khu đất công ích, đất nông nghiệp ngang nhiên bị biến thành nơi đổ trạc thải, tập kết phế liệu xây dựng... khiến dư luận bức xúc.

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