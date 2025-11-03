Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin về việc xử lý nghiêm một trường hợp lái xe ô tô đi ngược chiều, coi thường luật giao thông.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền video ghi lại cảnh chiếc xe ô tô con mang biển số Hà Nội, do một nữ tài xế điều khiển, đã bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công – một tuyến đường trọng điểm, thường xuyên có lưu lượng giao thông cao. Hành vi này đã gây bức xúc lớn trong dư luận vì tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công.

Ngay sau khi video được đăng tải, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã lập tức chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện là chị V.T.O. (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) và mời chị O. đến trụ sở làm việc.

Nữ tài xế tại cơ quan công an.

Tại Đội CSGT đường bộ số 2, chị O. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị V.T.O.

Căn cứ vào quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của chị O. bị xử phạt tiền ở mức cao, lên tới 19.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) và bị trừ 4 điểm trên GPLX.

Phòng CSGT CATP Hà Nội khuyến cáo: Hành vi đi ngược chiều là rất nguy hiểm, là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nâng cao ý thức, không vì sự tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.