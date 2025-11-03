Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công

Thứ hai, 20:26 03/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin về việc xử lý nghiêm một trường hợp lái xe ô tô đi ngược chiều, coi thường luật giao thông.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền video ghi lại cảnh chiếc xe ô tô con mang biển số Hà Nội, do một nữ tài xế điều khiển, đã bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên đường Võ Chí Công – một tuyến đường trọng điểm, thường xuyên có lưu lượng giao thông cao. Hành vi này đã gây bức xúc lớn trong dư luận vì tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công.

Ngay sau khi video được đăng tải, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã lập tức chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện là chị V.T.O. (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) và mời chị O. đến trụ sở làm việc.

Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công - Ảnh 1.

Nữ tài xế tại cơ quan công an.

Tại Đội CSGT đường bộ số 2, chị O. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị V.T.O.

Căn cứ vào quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của chị O. bị xử phạt tiền ở mức cao, lên tới 19.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) và bị trừ 4 điểm trên GPLX.

Phòng CSGT CATP Hà Nội khuyến cáo: Hành vi đi ngược chiều là rất nguy hiểm, là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nâng cao ý thức, không vì sự tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Điều khiển xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế nhận cái kết "đắng"Điều khiển xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế nhận cái kết 'đắng'

GĐXH - Cục CSGT - Bộ Công An đã xác minh và lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe ô tô bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Điều khiển xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế nhận cái kết 'đắng'

Điều khiển xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế nhận cái kết 'đắng'

Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi đi xe đạp ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Xử lý tài xế điều khiển xe 'biển xanh' đi ngược chiều ở Cao Bằng

Xử lý tài xế điều khiển xe 'biển xanh' đi ngược chiều ở Cao Bằng

Đi ngược chiều trên cao tốc, xe máy va chạm ô tô tải khiến 1 người tử vong ở Hà Nội

Đi ngược chiều trên cao tốc, xe máy va chạm ô tô tải khiến 1 người tử vong ở Hà Nội

Kinh hoàng cảnh xe ô tô chạy ngược chiều, tông văng hàng loạt xe máy ở Đồng Nai

Kinh hoàng cảnh xe ô tô chạy ngược chiều, tông văng hàng loạt xe máy ở Đồng Nai

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo

Pháp luật - 17 giờ trước

3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"

Pháp luật - 2 ngày trước

Sáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Do nợ nần, Vũ Thị Phương Thảo (SN 1999) đã lập tài khoản ảo trên ứng dụng hẹn hò, mạo danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ "bạn trai", sau khi có thông tin của nạn nhân, Thảo tự ý đăng ký và vay tiền tín dụng, chiếm đoạt tài sản.

Xem nhiều

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?

Pháp luật
Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Trương Ngọc Ánh từng nói gì về chuyện nợ nần trước khi bị bắt tạm giam về hành vi lừa đảo?

Pháp luật
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng

Pháp luật
Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Hà Nội: Nữ quái dùng 'mỹ nhân kế' lừa tiền bạn trai qua app hẹn hò

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top