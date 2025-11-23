Mới nhất
Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép

Chủ nhật, 20:01 23/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Khu đất rộng hàng nghìn m2 vốn được quy hoạch xây dựng trường học tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sau nhiều năm chậm triển khai hiện đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" biến thành các bãi xe, gara ô tô, dựng công trình không phép...

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Thành phố Giao lưu được thực hiện theo Quyết định số 5994/QĐ-UB ngày 28/8/2002 và Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 18/06/2004 của UBND TP. Hà Nội về việc thu hồi 973.977m2 đất tại thị trấn Cầu Diễn và xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm cũ) và phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy cũ) giao cho Công ty Đầu tư và Xây dựng Vigeba để thực hiện đầu tư thực hiện dự án.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 2.

Theo phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, dự án bao gồm đầy đủ chức năng nhà ở, thương mại, văn phòng, cây xanh... Trong đó một phần diện tích đất nằm bên trong KĐT Thành phố Giao lưu được quy hoạch xây dựng làm trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng (ký hiệu ô đất THPT) do Công ty Tiên tiến Toàn cầu làm chủ đầu tư thứ cấp.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 3.

Ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào những ngày giữa tháng 11/2025, thay vì được triển khai xây dựng trường học, ô đất "vàng" này đang bị quây tôn kín mít, phía bên trong hàng ngàn m2 đất hiện đang bị "xẻ thịt" để kinh doanh.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 4.

Một phần diện tích ô đất đã bị "hô biến" thành bãi trông giữ xe khổng lồ với quy mô hàng trăm phương tiện ô tô đỗ san sát.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 5.

Kèm theo bãi xe khổng lồ là các công trình nhà tạm dùng để kinh doanh dịch vụ gara sửa chữa, bảo dưỡng, rửa xe... hoạt động nhộn nhịp ngày đêm.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 6.

Đáng chú ý, theo người dân sinh sống tại KĐT cho biết, từ khoảng đầu tháng 11/2025, bên trong ô đất, một công trình khung sắt với mái bạt đang hối hả được dựng lên.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 7.

Một phần hàng rào của ô đất giáp mặt đường Số 2 trong KĐT đã được dỡ bỏ để mở lối cho các xe tải chở vật liệu ra vào tấp nập, phục vụ việc lắp đặt công trình.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 8.

Công trình quy mô cả ngàn m2 với hệ thống khung sắt lớn được dựng kiên cố, phủ bạt trắng xóa, bất chấp quy định của pháp luật về trật tự xây dựng và sử dụng đất đai.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 9.

Tình trạng hàng loạt công trình tự phát ngang nhiên mọc lên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao do không đảm bảo các quy chuẩn an toàn, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tài sản của người dân.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 10.

Được biết, tình trạng vi phạm tại ô đất ký hiệu THPT này đã diễn ra trong thời gian dài, từ thời điểm trước ngày 1/7/2025 (khi khu vực này còn thuộc quản lý của phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cũ) và kéo dài cho đến nay, khi đã sáp nhập về phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 11.

Thực trạng này khiến dư luận không khỏi bức xúc, đặt câu hỏi: Tại sao một công trình trái phép quy mô hàng nghìn mét vuông, hoạt động công khai giữa thanh thiên bạch nhật, xe tải ra vào rầm rộ ngay mặt đường lớn mà không bị ngăn chặn?

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép - Ảnh 12.

Thiết nghĩ, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tránh gây bức xúc kéo dài trong nhân dân và trả lại quỹ đất xây dựng trường học cho người dân KĐT, đề nghị UBND phường Phú Diễn và các cơ quan chức năng TP Hà Nội sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép:

Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép.


Trung Sơn
