Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép:

Được biết, tình trạng vi phạm tại ô đất ký hiệu THPT này đã diễn ra trong thời gian dài, từ thời điểm trước ngày 1/7/2025 (khi khu vực này còn thuộc quản lý của phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cũ) và kéo dài cho đến nay, khi đã sáp nhập về phường Phú Diễn, TP Hà Nội.