Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở giết mổ lợn nghi thu mua lợn bệnh ở Ninh Bình

Mới đây, thông tin trên báo chí phản ánh về việc một cơ sở giết mổ gia súc (lợn) trên địa bàn xã Bình Giang có dấu hiệu nghi vấn mua lợn chết, lợn ốm tại chợ đầu mối xã Bình An, tỉnh Ninh Bình mang về giết mổ rồi bán cho người tiêu dùng.

Liên quan đến sự việc này, sáng 7/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, địa phương đã nhận được báo cáo của UBND xã Bình Giang về việc rà soát, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn.

Theo báo cáo, sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Bình Giang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác minh thông tin và xác định cơ sở bị phản ánh là Hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh (mã số hộ kinh doanh 06F8005730, đăng ký lần đầu ngày 11/12/2024 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Bình Lục cũ cấp).

Cơ sở đăng ký ngành nghề chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Địa chỉ đăng ký tại thôn 2 Vũ Bản, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi được cấp phép, cơ sở tiến hành hoạt động giết mổ lợn tại nhà riêng ở thôn 2 Vũ Bản. Ngày 17/8/2025, Công an xã Bình Giang phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này do người trực tiếp tham gia giết mổ không có giấy khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Với hành vi trên, chủ cơ sở bị xử phạt 750.000 đồng.

Đến tháng 11/2025, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đã chuyển địa điểm giết mổ ra khu chăn nuôi của gia đình nằm giữa cánh đồng, cách nhà khoảng 300m, diện tích khoảng 350m2.

Ngày 25/4/2026, Đoàn kiểm tra của UBND xã Bình Giang tiếp tục kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở này với nhiều lỗi vi phạm. Cụ thể, cơ sở bị xử phạt 3,5 triệu đồng vì thu gom động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y; phạt 750.000 đồng do không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường, gây ảnh hưởng đến người xung quanh; phạt 875.000 đồng do người trực tiếp tham gia giết mổ không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe và vệ sinh thú y. Tổng mức xử phạt là 5,125 triệu đồng.

Mới đây, thông tin trên báo chí phản ánh về việc một cơ sở giết mổ gia súc (lợn) trên địa bàn xã Bình Giang có dấu hiệu nghi vấn mua lợn chết, lợn ốm tại chợ đầu mối xã Bình An, tỉnh Ninh Bình mang về giết mổ rồi bán cho người tiêu dùng - (ảnh minh họa).



Ngoài xử phạt hành chính, UBND xã Bình Giang yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động cho đến khi khắc phục xong tình trạng ô nhiễm môi trường, được cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Theo UBND xã Bình Giang, việc hộ kinh doanh thay đổi địa điểm giết mổ nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do địa điểm mới vẫn nằm trong phạm vi thôn 2 Vũ Bản - nơi đã đăng ký kinh doanh nên khó áp dụng lỗi vi phạm về thay đổi địa điểm kinh doanh.

Hiện nay, hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh đã chấp hành nộp phạt. Từ ngày 25/4 đến nay, UBND xã thường xuyên kiểm tra và xác định cả hai địa điểm đều không còn hoạt động giết mổ lợn.

Đối với phản ánh về nguồn lợn đầu vào, UBND xã và Công an xã Bình Giang bước đầu xác định lợn được thu mua từ chợ lợn Hà Nam cũ, nay thuộc địa bàn xã Bình An, tỉnh Ninh Bình.

Theo cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn xã Bình Giang và các khu vực lân cận chưa phát sinh dịch tả lợn châu Phi.

Trong thời gian tới, UBND xã Bình Giang cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thực phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo thống kê của địa phương, sau khi sáp nhập địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, xã Bình Giang hiện có 12 cơ sở giết mổ lợn, chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ theo mô hình hộ gia đình, với quy mô từ 2-3 lao động/cơ sở. Các cơ sở này đều có giấy phép kinh doanh, nguồn lợn chủ yếu được thu mua từ các hộ chăn nuôi trong khu vực và thương lái tại chợ lợn xã Bình An.

