Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?
GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Theo đó, Thành phố Hà Nội xác định kiểm soát từ khâu giết mổ đến các đầu mối tiêu thụ là nhiệm vụ trọng tâm.
Do đó, Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường triển khai các kế hoạch quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật.
Đồng thời, cơ quan này nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý theo chuỗi, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, lấy các cơ sở giết mổ và chợ tiêu thụ thực phẩm tươi sống làm điểm kiểm soát then chốt.
Thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.
Sở Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, trường học; phối hợp với các đơn vị liên quan chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, giám sát.
Sở Công Thương chỉ đạo hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tuân thủ nghiêm quy định về nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; không kinh doanh sản phẩm động vật không rõ xuất xứ.
Lực lượng quản lý thị trường được huy động tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, đồng thời bố trí lực lượng trực tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành, nhất là tại các chợ đầu mối có sản lượng tiêu thụ lớn.
Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội được giao tăng cường kiểm soát việc lưu thông, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở được yêu cầu xây dựng kế hoạch, chuyên án đấu tranh với các vi phạm liên quan.
Cùng với đó, các cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn; định hướng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý hoạt động giết mổ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, không đủ điều kiện.
Thành phố yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, buôn bán sản phẩm động vật tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; không để phát sinh các điểm giết mổ trái phép gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn thực phẩm.
Bên cạnh việc siết chặt quản lý, Hà Nội cũng thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt chuỗi giá trị; ưu tiên đưa sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc vào các bếp ăn tập thể, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm chất lượng cho người dân Thủ đô.
