Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?
Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối 1/9 phục vụ Chương trình '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.
Ngày 1/9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội triển khai phân luồng như sau:
Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 14h đến 22h30 ngày 1/9.
Các tuyến đường áp dụng gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.
Trong thời gian trên, tạm cấm xe tải có khối lượng toàn bộ từ 1,5 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ ngồi trở lên, trừ các loại xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, phương tiện của Công an, Quân đội và các xe ưu tiên theo quy định. Các phương tiện còn lại bị hạn chế lưu thông.
Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi vòng tránh cho các phương tiện, ví dụ: từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long có thể đi theo đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao, và ngược lại.
Sở Xây dựng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh lộ trình xe khách, hạn chế hoạt động trên những tuyến đường bị ảnh hưởng.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân và các phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, đi theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn và phục vụ tốt cho chương trình.
