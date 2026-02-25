Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài
GĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Chiều ngày 25/2, ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm vàng bạc đá quý Doji (Lê Duẩn, Hà Nội) và "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho thấy, hàng trăm người dân kiên nhẫn xếp hàng dài để mua vàng trước ngày vía Thần tài.
Người dân đội mưa, cầm ô xếp hàng chờ lấy số thứ tự, với nhu cầu tập trung vào các sản phẩm vàng nhỏ để "lấy vía" cầu may.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
VIDEO: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài tại Hà Nội, ngày 25/2 (tức Mùng 9 tháng Giêng).
Trao đổi với phóng viên, đại diện thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cho biết, để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong dịp vía Thần Tài, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm với số lượng lớn Vàng Rồng Thăng Long và các sản phẩm vàng 999.9 đa dạng về mẫu mã, trọng lượng: Nhẫn tròn trơn VRTL 999.9 (từ 0.5 chỉ - 10 chỉ), quà mừng bản vị Thần Tài.
Đặc biệt, BTMC chế tác các sản phẩm vàng đặc sắc như Linh giáp Ngọ, Linh quý Thần Tài, nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (5 ly - 1 phân), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã,...
Điểm nổi bật của bộ sưu tập năm nay là sự kết hợp giữa yếu tố phong thủy – tài lộc và tính thẩm mỹ cao, đảm bảo vừa có giá trị tích trữ, vừa có thể sử dụng hoặc biếu tặng trang trọng.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, giá vàng hôm nay (25/2) tiếp tục tăng mạnh trước ngày cao điểm.
Tại DOJI và các thương hiệu lớn khác, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 500.000 - 700.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.
Vàng nhẫn 9999 cũng ở mức tương tự, khoảng 182 - 185 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức rộng khoảng 3 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, cho các giao dịch lớn (trên 20 triệu đồng), nhiều cửa hàng chỉ chấp nhận thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, không nhận tiền mặt, thẻ tín dụng hay ví điện tử, nhằm tuân thủ quy định pháp lý.
Dù giá vàng "neo cao", niềm tin vào truyền thống mua vàng ngày vía Thần Tài vẫn mạnh mẽ, với nhiều người coi đây là cách "khai thông tài lộc".
Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên mua vừa phải, tránh chạy theo đám đông để giảm rủi ro nếu thị trường biến động sau dịp cao điểm. Không khí tại hai địa điểm này phản ánh sức sống của văn hóa truyền thống, hòa quyện với nhịp sống hiện đại dưới cơn mưa xuân Hà Nội.
