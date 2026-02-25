Mới nhất
Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài

Thứ tư, 19:00 25/02/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.

Chiều ngày 25/2, ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm vàng bạc đá quý Doji (Lê Duẩn, Hà Nội) và "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho thấy, hàng trăm người dân kiên nhẫn xếp hàng dài để mua vàng trước ngày vía Thần tài.

Người dân đội mưa, cầm ô xếp hàng chờ lấy số thứ tự, với nhu cầu tập trung vào các sản phẩm vàng nhỏ để "lấy vía" cầu may. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

VIDEO: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài tại Hà Nội, ngày 25/2 (tức Mùng 9 tháng Giêng).

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 1.

Chiều ngày 25/2, ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm vàng bạc đá quý Doji (Lê Duẩn, Hà Nội) và "phố vàng" Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho thấy, hàng trăm người dân kiên nhẫn xếp hàng dài để mua vàng trước ngày vía Thần tài.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 2.

Tạu Doji, đơn vị này đã chuẩn bị sẵn các dòng sản phẩm đa dạng, bao gồm vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999, cùng một số mặt hàng bạc đầu tư mới. Ngoài ra, để phục vụ số lượng lớn khách hàng, Doji tăng cường thêm nhân viên để giảm thời gian chờ đợi.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 3.

Nhiều khách hàng chia sẻ họ chỉ mua lượng nhỏ, từ 0,5 chỉ đến 1 chỉ với mong cầu công việc cả một năm mới suôn sẻ, gia đình bình an trong năm mới.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 4.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Minh (67 tuổi, ở phường Văn Miếu), ông giữ thói quen mua vàng ngày vía Thần tài đẫ 15 năm nay.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 5.

Ông Minh cho biết, năm nay, ông chọn mua từ ngày mùng 9 để tránh cảnh đông đúc, xếp hàng lâu vào ngày chính vía Thần Tài. Đây là thói quen mà ông duy trì suốt 15 năm nay, coi như một cách "khai thông tài lộc" đầu năm.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 6.

Rất đông người dân thoái mái lựa chọn sản phẩm để lấy may nhân ngày vía Thần tài tại Doji.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 7.

Còn tại "phố vàng" Trần Nhân Tông - khu vực tập trung nhiều thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải… tình hình còn đông đúc hơn hẳn.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 8.

Từ sáng đến chiều, dòng người "rồng rắn" kéo dài hàng chục mét trên vỉa hè, bất chấp thời tiết mưa nồm ẩm.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 9.

Nhu cầu cao nhất là các sản phẩm vàng siêu nhỏ (từ 0,05-0,1 chỉ) và vàng ép vỉ theo chủ đề năm Bính Ngọ, giúp khách hàng dễ dàng mua với số tiền vừa phải.Một số cửa hàng như Bảo Tín Minh Châu không giới hạn số lượng bán ra để phục vụ nhiều khách hơn, đồng thời khuyến khích mua online để tránh ùn tắc.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 10.

Các cửa hàng phải mở rộng diện tích bán hàng, tăng điểm giao dịch và hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn để phục vụ người mua.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 11.

Hình ảnh ghi nhận tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý (Trần Nhân Tông).

Trao đổi với phóng viên, đại diện thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cho biết, để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong dịp vía Thần Tài, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm với số lượng lớn Vàng Rồng Thăng Long và các sản phẩm vàng 999.9 đa dạng về mẫu mã, trọng lượng: Nhẫn tròn trơn VRTL 999.9 (từ 0.5 chỉ - 10 chỉ), quà mừng bản vị Thần Tài.

Đặc biệt, BTMC chế tác các sản phẩm vàng đặc sắc như Linh giáp Ngọ, Linh quý Thần Tài, nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (5 ly - 1 phân), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã,...

Điểm nổi bật của bộ sưu tập năm nay là sự kết hợp giữa yếu tố phong thủy – tài lộc và tính thẩm mỹ cao, đảm bảo vừa có giá trị tích trữ, vừa có thể sử dụng hoặc biếu tặng trang trọng.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, giá vàng hôm nay (25/2) tiếp tục tăng mạnh trước ngày cao điểm.

Tại DOJI và các thương hiệu lớn khác, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 500.000 - 700.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.

Vàng nhẫn 9999 cũng ở mức tương tự, khoảng 182 - 185 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức rộng khoảng 3 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, cho các giao dịch lớn (trên 20 triệu đồng), nhiều cửa hàng chỉ chấp nhận thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, không nhận tiền mặt, thẻ tín dụng hay ví điện tử, nhằm tuân thủ quy định pháp lý.

Dù giá vàng "neo cao", niềm tin vào truyền thống mua vàng ngày vía Thần Tài vẫn mạnh mẽ, với nhiều người coi đây là cách "khai thông tài lộc".

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên mua vừa phải, tránh chạy theo đám đông để giảm rủi ro nếu thị trường biến động sau dịp cao điểm. Không khí tại hai địa điểm này phản ánh sức sống của văn hóa truyền thống, hòa quyện với nhịp sống hiện đại dưới cơn mưa xuân Hà Nội.

Hà Nội sôi động mua vàng ngày vía Thần tài 2026: Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả - Ảnh 12.Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài

GĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.

