Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tài

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, giá vàng hôm nay (25/2) tiếp tục tăng mạnh trước ngày cao điểm.

Tại DOJI và các thương hiệu lớn khác, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 182,5 - 185,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 500.000 - 700.000 đồng/lượng so với ngày trước đó.

Vàng nhẫn 9999 cũng ở mức tương tự, khoảng 182 - 185 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức rộng khoảng 3 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, cho các giao dịch lớn (trên 20 triệu đồng), nhiều cửa hàng chỉ chấp nhận thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, không nhận tiền mặt, thẻ tín dụng hay ví điện tử, nhằm tuân thủ quy định pháp lý.

Dù giá vàng "neo cao", niềm tin vào truyền thống mua vàng ngày vía Thần Tài vẫn mạnh mẽ, với nhiều người coi đây là cách "khai thông tài lộc".

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nên mua vừa phải, tránh chạy theo đám đông để giảm rủi ro nếu thị trường biến động sau dịp cao điểm. Không khí tại hai địa điểm này phản ánh sức sống của văn hóa truyền thống, hòa quyện với nhịp sống hiện đại dưới cơn mưa xuân Hà Nội.