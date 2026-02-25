Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạt

Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lý GĐXH - Ngày Vía Thần Tài, nhiều người có quan điểm đi mua vàng để may mắn. Tuy nhiên, liệu có nên bán vàng trong ngày vía Thần Tài không?

Mua vàng trên 20 triệu đồng phải thanh toán bằng chuyển khoản

Theo khoản 10 Điều 4 Nghị định 232/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012) quy định, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 28 Nghị định 340/2025 (sẽ có hiệu lực từ ngày 9-2-2026) quy định phạt 10-20 triệu đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi: Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Như vậy, từ những quy định trên thì khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo đúng quy định.

Như vậy, trong bối cảnh thị trường vàng sôi động trở lại sau Tết, người dân khi đi bán hoặc mua vàng cần đặc biệt lưu ý hình thức thanh toán. Việc chia nhỏ giao dịch tiền mặt trong ngày hoặc không thực hiện thanh toán qua tài khoản khi đạt ngưỡng quy định có thể khiến giao dịch không hợp lệ và đối mặt với mức xử phạt đáng kể.

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân.

Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài

Lưu ý phải đem theo căn cước công dân hoặc điện thoại có thể truy cập ứng dụng VNeID mức 2 để thuận lợi mua được kim loại quý này.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng phát đi thông báo, khách hàng khi đến giao dịch bán vàng tại các địa điểm kinh doanh thuộc hệ thống công ty, nếu tổng giá trị trong ngày từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào chính tài khoản ngân hàng của khách hàng. Đồng thời, SJC cũng lưu ý việc thanh toán không áp dụng qua các ví điện tử như Momo, Zalopay…

Tương tự, Công ty Mi Hồng thông báo, khách hàng đi bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng và khách mua vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Thực tế, trong bối cảnh thị trường vàng đang "nóng", không chỉ người mua, các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng chịu chế tài quản lý nghiêm khắc hơn. Bởi quy định mới nêu rõ, mức phạt có thể dao động từ vài chục triệu đồng đến tối đa 400 triệu đồng đối với các hành vi như không niêm yết công khai giá mua, bán vàng miếng, vàng trang sức; sản xuất vàng miếng nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng; không ghi nhãn hoặc không tuân thủ quy định về trạng thái vàng.

Bên cạnh đó, một yêu cầu quan trọng được lãnh đạo Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh tại diễn đàn "Thị trường vàng Việt Nam: Thuận lợi và thách thức trong giai đoạn mới" diễn ra cuối năm ngoái là doanh nghiệp phải ghi căn cước công dân hoặc mã số thuế của người mua vàng trên hóa đơn đầu ra. Đối với vàng mua từ người dân, doanh nghiệp phải lập bảng kê đầy đủ thông tin cá nhân người bán. Đây là biện pháp then chốt để minh bạch hóa giao dịch, đặc biệt với các giao dịch có giá trị lớn.

Có nghĩa, người đi mua vàng cần lưu ý phải đem theo căn cước công dân hoặc điện thoại có thể truy cập ứng dụng VNeID mức 2 để thuận lợi mua được kim loại quý này.