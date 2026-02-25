Ngày Vía Thần Tài có nên đi bán vàng không: Chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa lời khuyên thấu tình đạt lý

Ngày vía Thần Tài có nên đi bán vàng không?

Liệu có nên bán vàng vào ngày vía Thần Tài?

Đối với những người mong muốn làm ăn phát đạt, may mắn thì ngày thần Tài đóng vai trò rất quan trọng. Họ tâm niệm mua vàng vào ngày Thần Tài sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Ngày Thần Tài hằng năm được ấn định là ngày 10 tháng Giêng. Năm 2026, ngày thần tài rơi vào ngày 26/2/2026.

Theo truyền thống từ xưa, Thần Tài mang đến tài lộc, may mắn cho người làm ăn, buôn bán. Ngày nay, nó đã phổ biến hơn, nhiều người cúng Thần Tài để cầu xin cho năm mới làm ăn thuận lợi, phát đạt. Theo quan niệm tâm linh, trong ngày này nếu mua vàng bạn sẽ gặp được may mắn, làm ăn phát tài.

Theo quan niệm, vào ngày Thần Tài chỉ nên mua vàng để mang lại may mắn, lộc lá cho cả một năm. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, do nhu cầu mua vàng tăng vọt nên vào ngày vía thần Tài, giá vàng thường lên cao. Do vậy, nhiều người hiện có tâm lý tuy muốn bán vàng vào ngày vía thần Tài để hưởng lợi nhuận tốt nhưng lại sợ vướng phải điều "đại kỵ", đó là bán may mắn, tài lộc đầu năm đi. Chính vì thế, họ vẫn kiêng dè trong việc bán vàng vào ngày vía thần Tài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, điều này không hề có cơ sở.

Có thể thấy, việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài chỉ là tín ngưỡng, thói quen của người Việt Nam và khi đã tin thì người ta sẽ cho là đúng, dù không có gì để chứng minh. Hiện cũng không có cơ sở nào để nói người mua vàng vào đúng dịp vía thần Tài sẽ có nhiều tài lộc, may mắn, còn người bán vàng thì sẽ ngược lại.

Việc mua hay bán vàng trong ngày vía thần Tài chỉ là quan niệm của từng người. Hơn nữa, dựa theo tín ngưỡng dân gian thì thần Tài là tiền vào chứ không phải tiền ra, việc đi mua vàng lại chính là chi tiền ra. Còn nếu nhìn từ góc độ người bán, nếu là may mắn thì không lẽ người bán lại bán sự may mắn cho người khác?

Tiêu chí quyết định ngày vía Thần Tài có nên bán vàng không?

Thời điểm nào có thể bán vàng mua trong ngày Thần Tài?

Trước khi quyết định bán vàng vào ngày vía Thần Tài, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố. Ngày này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa Việt Nam. Vậy làm thế nào để đưa ra lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất? Chúng ta sẽ cùng phân tích các tiêu chí quan trọng dưới đây nhé:

Giá vàng trên thị trường

Đầu tiên, bạn cần xem xét giá vàng trong ngày vía Thần Tài năm 2026 Bính Ngọ. Giá vàng thường biến động mạnh vào dịp này do nhu cầu tăng cao. Nếu giá đang ở mức đỉnh, bán vàng có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Tuy nhiên, bạn nên theo dõi sát sao các thông tin kinh tế toàn cầu. Điều này giúp bạn đánh giá đúng thời điểm bán vàng hợp lý nhất. Đừng quên rằng giá vàng không chỉ phụ thuộc vào ngày lễ mà còn nhiều yếu tố khác.

Quan niệm tâm linh và tài lộc

Theo quan niệm dân gian, bán vàng ngày vía Thần Tài có thể ảnh hưởng đến may mắn. Nhiều người tin rằng vàng mua dịp này mang ý nghĩa cầu tài lộc cả năm. Việc bán đi đồng nghĩa với việc để mất đi sự thịnh vượng đó. Nếu bạn coi trọng khía cạnh tâm linh, hãy cân nhắc kỹ trước khi hành động.

Mục đích mua vàng ban đầu

Bạn mua vàng để đầu tư hay chỉ để cầu may mắn trong năm mới? Nếu mục đích là đầu tư sinh lời, bán vàng khi giá cao là hợp lý. Nhưng nếu mua vì tâm linh, bạn nên giữ lại để bảo toàn lộc lá. Hãy tự hỏi bản thân về lý do ban đầu khi mua vàng. Quyết định của bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ý định này.

Lưu ý khi bán vàng ngày vía Thần Tài

Trả lời câu hỏi ngày vía thần Tài có nên bán vàng không trên VTC News, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu người giữ vàng đã mua ở thời điểm giá thấp thì hoàn toàn có thể bán ra vào ngày này để chốt lời. Tuy nhiên, việc bán ra cũng phải đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận nhất định, quanh ngưỡng sinh lời 30% so với giá mua ban đầu, như thế mới tối ưu tốt nhất lợi nhuận.

Ngoài ra, câu chuyện mua vàng ngày vía thần Tài nhiều khi còn được giới buôn bán lợi dụng để quảng bá, hút khách. Vì thế, nếu không tỉnh táo, người dân dễ bị cuốn theo và thường có tâm lý chỉ muốn mua chứ không muốn bán.

Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo người dân nên cẩn trọng bởi giá vàng thường tăng trong những ngày đó nên nếu mua thì mua trước ngày vía thần Tài rồi nắm giữ trung hạn. Hoặc cũng có thể mua vàng trước rồi đợi đến ngày vía Thần Tài thì bán vàng, lúc đó để tiền vào gia chủ mới đúng.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, quyết định mua hay bán vàng trong ngày tía thần Tài tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người. Người dân cần làm rõ việc mua vàng là lựa chọn đầu tư hay đây là một dịp để lấy may. Nếu chỉ để lấy may thì chỉ mua với số lượng ít và lời lãi không tính đến. Còn nếu mua để đầu tư, phải xét đến đầu tư ngắn hay đầu tư dài.

Nguyên tắc của đầu tư là khi nào rẻ thì mua chứ không nhất thiết phải vào ngày vía thần Tài, thậm chí không nên mua ngày này vì giá sẽ rất đắt đỏ. Còn với những người kinh doanh ngắn hạn, thậm chí họ còn bán vàng trong ngày vía thần Tài, sau đó họ mua lại.

Như vậy tùy vào góc nhìn thì mỗi người sẽ có quyết định riêng, phù hợp với hoàn cảnh của mình.