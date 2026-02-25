Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần Tài

Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định mới về thanh toán và minh bạch giao dịch chính thức có hiệu lực từ tháng 10/2025.

Trong bối cảnh ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) hằng năm luôn chứng kiến lượng người đổ xô đi mua vàng cầu may, người dân cần đặc biệt lưu ý để tránh vi phạm quy định cũng như hạn chế rủi ro tài chính.

Không 'lách' bằng cách chia nhỏ hóa đơn

Điểm đáng chú ý nhất theo quy định sửa đổi từ Nghị định 24/2012/NĐ-CP là yêu cầu bắt buộc thanh toán qua tài khoản ngân hàng đối với giao dịch mua - bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong cùng một ngày của một khách hàng.

Điều này đồng nghĩa, nếu tổng số tiền mua vàng (dù chia thành nhiều lần trong ngày) đạt ngưỡng 20 triệu đồng, người mua không được thanh toán bằng tiền mặt mà phải chuyển khoản từ tài khoản của mình sang tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.

Vì vậy, thay vì mang theo nhiều tiền mặt như thói quen các năm trước, người dân nên chuẩn bị sẵn tài khoản ngân hàng, kiểm tra hạn mức chuyển khoản và đảm bảo kết nối Internet ổn định khi giao dịch. Trong ngày cao điểm, hệ thống có thể quá tải, việc chuẩn bị trước sẽ giúp tránh ùn ứ, chờ đợi kéo dài.

Ngoài ra, một số người có thể nghĩ đến việc chia nhỏ giao dịch dưới 20 triệu đồng để thanh toán tiền mặt. Tuy nhiên, quy định tính theo tổng giá trị giao dịch trong cùng một ngày của một khách hàng. Việc cố tình lách luật không chỉ tiềm ẩn rủi ro pháp lý mà còn có thể khiến giao dịch bị từ chối.

Do đó, người dân nên tuân thủ quy định, đồng thời lưu giữ hóa đơn, chứng từ chuyển khoản để đảm bảo quyền lợi khi cần đối chiếu hoặc khiếu nại.

Chỉ mua tại doanh nghiệp được cấp phép

Thị trường vàng những năm gần đây có nhiều biến động mạnh về giá. Dịp vía Thần Tài càng dễ xuất hiện tình trạng chênh lệch giá mua – bán lớn hoặc hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Do đó, người dân nên lựa chọn mua tại các doanh nghiệp, cửa hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức. Việc mua tại cơ sở uy tín không chỉ đảm bảo chất lượng, tuổi vàng mà còn thuận lợi khi bán lại.

Khi mua, cần yêu cầu hóa đơn đầy đủ, ghi rõ loại vàng, trọng lượng, tuổi vàng, giá mua và ngày giao dịch. Hóa đơn là căn cứ quan trọng để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc tuân thủ quy định mới từ ngày 10/10/2025 không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn góp phần xây dựng thị trường vàng minh bạch, ổn định và an toàn hơn cho chính người mua.

Trong bối cảnh chính sách siết chặt quản lý, một số thương hiệu vàng trong nước đã sớm ban hành thông báo đến từng khách hàng nhằm nhắc nhở người dân sớm chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi mua vàng ngày vía Thần Tài vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa đảm bảo an toàn và đúng luật.



Đơn cử, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) phát đi thông báo, khách hàng khi đến giao dịch bán vàng tại các địa điểm kinh doanh thuộc hệ thống công ty, nếu tổng giá trị trong ngày từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào chính tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Đồng thời, SJC cũng lưu ý việc thanh toán không áp dụng qua các ví điện tử như Momo, Zalopay…

Tương tự, Công ty Mi Hồng thông báo, khách hàng đi bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng và khách mua vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng.