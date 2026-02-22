Mới nhất
Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ

Chủ nhật, 17:14 22/02/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
GĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.

Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ - Ảnh 1.Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả

GĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.

Ngày 22/2, ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong ngày Mùng 6 Tết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ để phục vụ lễ hóa vàng, liên hoan trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh, tập trung chủ yếu vào rau, củ, quả. Song, các loại thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn do một bộ phận người dân mang thực phẩm từ quê nhà ra thành phố.

Tại các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart… hàng hóa được bổ sung đầy đủ, đa dạng, nhiều chương trình  khuyến mại đầu xuân được triển khai; giá bán cơ bản không biến động so với trước Tết.

Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ - Ảnh 2.

Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, năm nay, do công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai sớm, bám sát dự báo nhu cầu với tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường;

Ngoài ra, một số doanh nghiệp phân phối lớn cũng tăng dự trữ từ 20 – 40% một số mặt hàng thiết yếu. Đồng thời, các chương trình bình ổn thị trường được đẩy mạnh triển khai. Do đó, thị trường hàng hóa rất dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột xuất, cục bộ.

Cũng theo Cục QL&PTTTTN, tại  Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán bình ổn giá. Tại TP.HCM có hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23–43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết khi cần thiết.

Doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5–10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết.

Hệ thống điểm bán được mở rộng đến khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hoạt động bán hàng lưu động, hội chợ xuân và kết nối cung cầu được đẩy mạnh, góp phần bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý.

Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ - Ảnh 3.Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại

GĐXH - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.

Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ - Ảnh 4.'Siêu' Hội chợ Mùa Xuân 2026 Bộ Công thương sắp tổ chức có gì đặc biệt?

GĐXH - Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 2/2-13/2/2026, do Bộ Công thương tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng".


