Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ

Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả GĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.

Ngày 22/2, ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong ngày Mùng 6 Tết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ để phục vụ lễ hóa vàng, liên hoan trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh, tập trung chủ yếu vào rau, củ, quả. Song, các loại thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn do một bộ phận người dân mang thực phẩm từ quê nhà ra thành phố.

Tại các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart… hàng hóa được bổ sung đầy đủ, đa dạng, nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai; giá bán cơ bản không biến động so với trước Tết.

Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, năm nay, do công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai sớm, bám sát dự báo nhu cầu với tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường;

Ngoài ra, một số doanh nghiệp phân phối lớn cũng tăng dự trữ từ 20 – 40% một số mặt hàng thiết yếu. Đồng thời, các chương trình bình ổn thị trường được đẩy mạnh triển khai. Do đó, thị trường hàng hóa rất dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột xuất, cục bộ.

Cũng theo Cục QL&PTTTTN, tại Hà Nội có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán bình ổn giá. Tại TP.HCM có hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23–43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết khi cần thiết.

Doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5–10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết.

Hệ thống điểm bán được mở rộng đến khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hoạt động bán hàng lưu động, hội chợ xuân và kết nối cung cầu được đẩy mạnh, góp phần bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý.

