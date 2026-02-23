Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường sôi động, hàng hóa dồi dào, sức mua chưa mạnh mẽ GĐXH - Ngày Mùng 6 Tết, ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cả nước cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Hầu hết cửa hàng tại chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa hoạt động, nguồn cung hàng hóa phong phú.

Giữ ổn định thị trường, kiểm soát chặt giá cả

Ngày 23/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, toàn ngành Công Thương quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không để kỳ nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ.

Trọng tâm trước mắt được xác định là giữ ổn định thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá cả, duy trì thông suốt hệ thống phân phối và cân đối cung – cầu các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.

Ngành đặt yêu cầu không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay".

Song song đó, các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục được triển khai, gắn với việc nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", củng cố niềm tin và vị thế hàng Việt trên thị trường trong nước.

Sau Tết, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm.

Sau Tết, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết theo Kế hoạch số 9693/KH-BCĐ389, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã chủ động bám sát địa bàn, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử - những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao dịp cao điểm mua sắm.

Các hành vi vi phạm về giá, buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm sẽ được xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường.