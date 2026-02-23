Mới nhất
Sau kỳ nghỉ Tết, ngành Công Thương đặt ra hàng loạt mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát hàng hóa

Thứ hai, 09:28 23/02/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
GĐXH - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn ngành Công Thương bước vào guồng công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để quãng nghỉ đầu năm làm gián đoạn tiến độ nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giữ ổn định thị trường, kiểm soát chặt giá cả

Ngày 23/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, toàn ngành Công Thương quán triệt phương châm "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; không để kỳ nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ.

Trọng tâm trước mắt được xác định là giữ ổn định thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá cả, duy trì thông suốt hệ thống phân phối và cân đối cung – cầu các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.

Ngành đặt yêu cầu không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý.

Song song đó, các giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục được triển khai, gắn với việc nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", củng cố niềm tin và vị thế hàng Việt trên thị trường trong nước.

Sau Tết, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực lễ hội, trên môi trường thương mại điện tử và các tuyến vận chuyển trọng điểm.

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết theo Kế hoạch số 9693/KH-BCĐ389, lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước đã chủ động bám sát địa bàn, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử - những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao dịp cao điểm mua sắm.

Các hành vi vi phạm về giá, buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm sẽ được xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường. 

Điều hành xăng dầu linh hoạt, ổn định nguồn cung

Đối với mặt hàng xăng dầu - yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế, cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu, điều hành linh hoạt nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong năm 2026, Bộ Công Thương phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn (bình quân khoảng 2,65 triệu m³/tấn/tháng), đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 

Các thương nhân đầu mối chủ động tạo nguồn, duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu và cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối.

Tính đến ngày 22/2/2026, chưa ghi nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu nào dừng bán trái quy định; thị trường vận hành thông suốt, không xảy ra gián đoạn nguồn cung.

Với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ điều hành nguồn cung, bình ổn giá đến tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngành Công Thương đang tạo nền tảng vững chắc để thị trường tiêu dùng năm 2026 khởi động ổn định ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

