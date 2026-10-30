Từ hôm nay, sau điều chỉnh giao thông đường Cổ Linh để xén vỉa hè, phương tiện ra vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nên đi như thế nào để tránh ùn ứ?
GĐXH - Từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai phương án tổ chức lại giao thông đoạn từ đường Cổ Linh đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (phường Long Biên) nhằm phục vụ thi công xén vỉa hè, mở rộng mặt đường.
Đây là hạng mục thuộc giai đoạn 2 dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Theo đó, đơn vị thi công sử dụng rào chắn di động chiếm 1m lòng đường tại làn xe sát vỉa hè ở cả hai chiều đường Cổ Linh. Vỉa hè sau khi xén còn lại trung bình 1,5m cho người đi bộ; phần mặt đường còn lại tiếp tục phục vụ các phương tiện lưu thông.
Hướng từ nội thành sang để nhập làn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Theo Sở Xây dựng, để hạn chế tối đa nguy cơ chôn chân giữa dòng phương tiện, tài xế có thể chủ động lựa chọn các lộ trình, phân luồng từ sớm, từ xa, với lộ trình như sau:
Lộ trình 1 (qua cầu Vĩnh Tuy/Cổ Linh rẽ sớm): Sau khi qua cầu Vĩnh Tuy, thay vì chạy thẳng hết đường Cổ Linh, tài xế rẽ trái vào đường Đàm Quang Trung hoặc Thạch Bàn.
Sau đó, đi theo đường Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5) và rẽ vào đường gom Vành đai 3 hoặc trục kết nối để nhập thẳng vào đầu cao tốc.
Lộ trình 2 (qua cầu Thanh Trì): Các phương tiện xuất phát từ khu vực phía Nam hoặc Vành đai 3 trên cao đi qua cầu Thanh Trì nên đi thẳng theo hệ thống đường nhánh kết nối trực tiếp vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tránh rẽ xuống nút giao Cổ Linh để vòng ngược lại.
Lộ trình 3 (qua cầu Chương Dương/ Long Biên): Đi theo trục Nguyễn Văn Cừ ➔ Nguyễn Văn Linh (QL5) ➔ rẽ xuống lối vào cao tốc qua trục Thạch Bàn kéo dài hoặc đường nhánh Quốc lộ 5B.
Hướng từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thoát ra để vào trung tâm thành phố
Phương tiện vừa rời trạm thu phí cao tốc thường đổ dồn vào Cổ Linh để hướng về cầu Vĩnh Tuy.
Vào các khung giờ cao điểm (7h00 – 9h00 và 17h00 – 19h00), tài xế nên đi theo nhánh rẽ lên Vành đai 3/cầu Thanh Trì hoặc rẽ nhánh gom hướng về Quốc lộ 5 để đi cầu Đông Trù, cầu Chương Dương;
Hoặc rẽ từ các nút giao lân cận vào đường Huỳnh Tấn Phát hoặc các tuyến nhánh trong khu đô thị Sài Đồng/Vinhomes Riverside để tiếp cận đường Nguyễn Văn Linh, sau đó mới quay lại trục cầu Vĩnh Tuy qua đường Đàm Quang Trung.
Kinh nghiệm an toàn khi bắt buộc phải đi qua đoạn công trường Cổ Linh
Đoạn thi công được bố trí 3 lớp biển cảnh báo và dây phản quang. Do mặt đường bị bóp hẹp 1m mỗi bên và thi công cuốn chiếu từng đoạn 20–30m, tài xế cần giảm tốc độ, không vượt ẩu hoặc tạt đầu để chuyển làn gấp.
Vào các khung giờ đêm (22h00 – 5h00 sáng), đây là khoảng thời gian máy móc, phương tiện công trình được phép hoạt động bên ngoài hàng rào để vận chuyển phế thải và vật liệu. Tầm nhìn hạn chế kết hợp công trường mở rộng đòi hỏi lái xe phải quan sát kỹ tín hiệu chỉ dẫn của công nhân điều tiết.
Đối với người dân đi xe buýt, tại ,ột số nhà chờ, điểm dừng đón trả khách dọc đoạn tuyến đang được di dời tạm thời, do đó, hành khách cần chủ động tra cứu lộ trình mới trên các ứng dụng giao thông công cộng hoặc quan sát biển báo thực tế để tránh lỡ tuyến.
Dự án xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh được khởi công từ đầu tháng 10/2025 với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng từ ngân sách TP. Hà Nội.
Công trình có điểm đầu kết nối cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cách nút giao Cổ Linh khoảng 400m) và điểm cuối nối với đường Đàm Quang Trung (cách vị trí giao cắt khoảng 1.000m).
Về quy mô kỹ thuật, hầm có tổng chiều dài khoảng 600m (gồm 100m hầm kín qua nút giao), mặt cắt ngang rộng 27,1m với 6 làn xe, đi kèm các hạng mục điều chỉnh tổ chức giao thông phụ trợ.
Sau khoảng 1 năm thi công tập trung xử lý nền móng và di dời hạ tầng kỹ thuật, đến cuối tháng 5, dự án đã quây tôn khu vực trung tâm để đào hầm và bước vào giai đoạn thi công kết cấu quan trọng.
Dù triển khai trên trục huyết mạch có lưu lượng phương tiện rất lớn kết nối trung tâm với các tỉnh phía Đông và Đông Bắc, công tác tổ chức giao thông vẫn được duy trì ổn định nhờ việc thi công liên tục ngày đêm; khi hoàn thành, công trình kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để điểm nghẽn ùn ứ tại nút giao Cổ Linh, phát huy tối đa hiệu quả kết nối của cầu Vĩnh Tuy và Vành đai 2.
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