Hà Nội tăng cường phòng cháy chữa cháy tại các kho hàng, nhà xưởng sản xuất

Hà Nội: Mỗi cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh một lần trên một phương tiện GĐXH - UBND TP Hà Nội có ban hành Kế hoạch về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Theo đó, mỗi cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh một lần trên một phương tiện căn cứ trên giá trị phương tiện giao thông xanh ghi trên hóa đơn hợp pháp nhưng không vượt mức tối đa theo quy định.

Theo UBND TP Hà Nội, thời điểm hiện nay nhiều doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất, kinh doanh, lượng nguyên vật liệu và hàng hóa lưu trữ tại các kho, nhà xưởng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Vì vậy, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác PCCC và CNCH, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố.

Công an TP Hà Nội được giao đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân với hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp từng đối tượng. Nội dung tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC, nhận diện nguy cơ cháy, nổ, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy và kỹ năng thoát nạn.

Theo UBND TP Hà Nội, thời điểm hiện nay nhiều doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất, kinh doanh, lượng nguyên vật liệu và hàng hóa lưu trữ tại các kho, nhà xưởng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ

Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý theo Phụ lục II Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; hướng dẫn khắc phục tồn tại, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Các cơ sở cũng được yêu cầu khai báo, cập nhật đầy đủ dữ liệu PCCC và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với Trung tâm chỉ huy, điều hành chữa cháy theo quy định.

Đáng chú ý, Công an thành phố sẽ phối hợp rà soát, thống kê toàn bộ các kho hàng, nhà xưởng vi phạm quy định về PCCC hoặc đã bị đình chỉ hoạt động. Đối với các công trình có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng như xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, rừng hoặc trên các khu đất dự án chậm triển khai, danh sách sẽ được chuyển đến UBND cấp xã để xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của UBND thành phố.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp phối hợp với Công an thành phố tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở có vi phạm về PCCC, đất đai hoặc trật tự xây dựng. Các đơn vị phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao.

Đối với Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các đơn vị cung cấp điện, nước, thành phố yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND về việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm.

Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, bảo đảm việc cấp điện, cấp nước đúng quy định và tuyệt đối không cung cấp dịch vụ cho các công trình không đủ điều kiện theo pháp luật.

UBND các xã, phường được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về PCCC và CNCH tới người đứng đầu cơ sở và người dân; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc khắc phục các tồn tại, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm 100% cơ sở thuộc diện quản lý khắc phục đầy đủ các vi phạm theo quy định.

Đồng thời, các địa phương phải rà soát, thống kê toàn diện các kho hàng, nhà xưởng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn cho người dân.

Hà Nội chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử và 140 trang thông tin thành phần GĐXH - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các Sở ngành và 126 xã, phường.