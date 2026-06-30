Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Ngày 30/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, thành phố Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là các công trình có ý nghĩa chiến lược nhằm mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường sinh thái, thu hút vốn đầu tư và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn vùng Thủ đô.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong diện thu hồi đất, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ an sinh xã hội. Các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tính toán đồng bộ nhằm bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống, nơi ở và sinh kế lâu dài cho người dân sau khi bàn giao mặt bằng.

Thời gian qua, nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được Hà Nội triển khai, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, cấp ủy và chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp, tiếp xúc và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các hộ dân để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Theo đánh giá của cơ quan Công an, bên cạnh đại bộ phận quần chúng nhân dân đồng thuận, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, hiện nay đã xuất hiện một số cá nhân có hành vi lợi dụng các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để trục lợi và gây phức tạp tình hình.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này bao gồm: Sử dụng mạng xã hội và các hội nhóm kín trên không gian mạng để phát tán thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng, xuyên tạc chủ trương quy hoạch của Thành phố.

Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo để tác động vào tâm lý bức xúc của một bộ phận người dân, kích động lôi kéo tụ tập đông người, căng băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan công quyền hoặc khu vực thi công dự án.

Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đã được Thành phố ban hành nhằm đảm bảo người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, nơi ở và sinh kế sau khi thực hiện thu hồi đất.

Tìm cách liên kết các vụ việc khiếu kiện riêng lẻ tại nhiều địa bàn khác nhau tạo thành các hội nhóm số lượng lớn nhằm gây áp lực với cơ quan chức năng, cản trở hoạt động sản xuất, thi công của doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng khẳng định, pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Mọi đơn thư, phản ánh liên quan đến đất đai, bồi thường, tái định cư đều được tiếp nhận và xử lý theo đúng trình tự, thủ tục luật định trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Để giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, khi có vướng mắc hoặc khiếu nại về quyền lợi đất đai, người dân cần thực hiện thông qua các pháp nhân và cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; tuyệt đối không tham gia các hoạt động tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng.

Nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe và không đi theo các lời xúi giục, kích động của các đối tượng xấu; không chia sẻ, phát tán các bài viết, hình ảnh chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Chủ động tìm hiểu thông tin quy hoạch, phương án đền bù từ các cơ quan chức năng và các kênh thông tin chính thống của Nhà nước.

Nhận thức rõ hành vi tụ tập đông người, gây ùn tắc giao thông, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức hoặc có hành vi chống đối người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo chế tài hành chính hoặc hình sự.

Mỗi công dân Thủ đô cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường đô thị ổn định, văn minh và bền vững.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



