Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua theo phản ánh của nhiều bị hại, các đối tượng lừa đảo sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ UBND xã hoặc bộ phận chính sách, thông báo người dân thuộc diện được lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, tặng quà tri ân vì có nhiều đóng góp hoặc thuộc diện chính sách. Phần quà được giới thiệu có giá trị lớn như ti vi, điều hòa hoặc các phần quà an sinh khác. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo thành công 5 trường hợp.

Để tạo lòng tin, các đối tượng đọc chính xác họ tên, địa chỉ của nạn nhân; nêu đúng tên lãnh đạo địa phương, thời gian dự kiến trao quà và nhiều thông tin cá nhân khác. Sau đó, chúng hướng dẫn người dân chuẩn bị "quà đáp lễ" nhằm thể hiện sự trân trọng đối với đoàn công tác.

Các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội. Ảnh minh họa

Bước tiếp theo, đối tượng yêu cầu người dân mua một số thẻ cào điện thoại mệnh giá lớn với lý do "xác nhận hồ sơ", "đăng ký danh sách nhận quà" hoặc "hoàn tất thủ tục". Thậm chí, các đối tượng còn chỉ dẫn cụ thể cửa hàng bán thẻ cào gần nơi cư trú của nạn nhân nhằm tăng tính thuyết phục. Sau khi người dân mua thẻ, đối tượng yêu cầu cào lớp phủ bạc và đọc mã số qua điện thoại. Ngay khi có được mã thẻ, chúng nhanh chóng quy đổi thành tiền rồi cắt đứt liên lạc.

Qua nghiên cứu phương thức hoạt động có thể thấy, các đối tượng đã lợi dụng nhiều yếu tố tâm lý của nạn nhân. Trước hết là sự tin tưởng đối với cơ quan nhà nước; tiếp đến là tâm lý vui mừng khi được quan tâm, ghi nhận; đồng thời khai thác quan niệm "có đi có lại", "nhận quà phải đáp lễ" vốn là nét đẹp trong văn hóa truyền thống. Việc nắm rõ thông tin cá nhân và thông tin về địa phương càng khiến người dân mất cảnh giác, dễ tin rằng cuộc gọi là thật.

Để chủ động phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, mọi chương trình thăm hỏi, tặng quà của chính quyền đều được thực hiện công khai, minh bạch và không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền, mua thẻ cào hoặc cung cấp mã thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuyệt đối không cung cấp mã thẻ cào, mã OTP, mã xác thực tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi liên quan đến các chương trình hỗ trợ, tặng quà, trợ cấp hoặc chính sách an sinh, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với UBND xã hoặc Công an xã để kiểm chứng thông tin.

Các thành viên trong gia đình cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ông bà, cha mẹ và người cao tuổi về các thủ đoạn lừa đảo mới để nâng cao cảnh giác.

Mỗi cuộc gọi lạ có thể chỉ diễn ra trong vài phút nhưng hậu quả là số tiền tích góp của cả gia đình trong nhiều năm có thể bị chiếm đoạt. Khi phát hiện các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.