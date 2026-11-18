Dự án hồ điều hòa Phú Đô đang được các đơn vị tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sau thời gian thi công khẩn trương. Đây là một trong những công trình hạ tầng thoát nước quan trọng được triển khai tại khu vực phía Tây Hà Nội, nơi tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ xây dựng ngày càng tăng và thường xuyên chịu áp lực về tiêu thoát nước trong mùa mưa.

Theo thiết kế, dự án có tổng diện tích khoảng 36,76ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 31,5ha. Hệ thống kè bao quanh hồ dài 2.684m, cùng các hạng mục kỹ thuật như cống điều tiết, cống liên hồ và hệ thống kết nối tiêu thoát nước được đầu tư đồng bộ.

Toàn cảnh hồ điều hòa Phú Đô nhì từ trên cao - (ảnh Nhật Tân).

Công trình được kỳ vọng đảm nhiệm chức năng tiếp nhận, điều tiết nước mưa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, qua đó hạn chế nguy cơ ngập úng tại các khu dân cư và tuyến đường lân cận.

Theo phương án thiết kế, hồ điều hòa Phú Đô được kết nối với hệ thống tiêu thoát nước khu vực, trong đó có các tuyến cống dẫn nước và trạm bơm. Các hạng mục này nhằm hình thành mạng lưới thu gom, điều tiết và tiêu thoát nước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chống ngập trong điều kiện đô thị ngày càng phát triển.

Tuyến kè chạy dài, uốn cong theo địa hình và bao quanh khu vực hồ và khu dân cư đông đúc - (ảnh Nhật Tân).

Khu vực Phú Đô và các vùng lân cận những năm qua có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu dân cư, công trình và dự án mới được hình thành. Sự gia tăng mật độ xây dựng cũng kéo theo yêu cầu cấp thiết về đầu tư hạ tầng thoát nước, nâng cao khả năng ứng phó với tình trạng mưa lớn và ngập úng đô thị.

Sáng 18/11, theo ghi nhận của phóng viên, hồ điều hòa Phú Đô đã hình thành một không gian mặt nước rộng lớn. Hệ thống kè bao quanh hồ được xây dựng dọc theo các tuyến bờ, tạo thành đường viền rõ nét giữa mặt nước và khu vực đất liền. Nhiều đoạn kè đã được hoàn thiện, phần mái kè được gia cố bằng kết cấu bê tông, một số vị trí đã xuất hiện hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng.

Nhiều đoạn kè, hệ thống điện đã hoàn thiện - (ảnh Nhật Tân).

Tuy nhiên, tại một số khu vực ven hồ, công trường vẫn còn đất đá, vật liệu xây dựng. Những tuyến đường nội bộ chạy dọc bờ hồ chưa được hoàn thiện đồng bộ, mặt bằng còn nhiều vị trí đất trống, bùn đất. Máy móc, thiết bị thi công vẫn xuất hiện tại công trường, trong đó có máy xúc hoạt động ở khu vực sát khu dân cư.

Theo quan sát của PV, các tuyến kè chạy dài, uốn cong theo địa hình và bao quanh khu vực hồ. Đáng chú ý, một số đoạn kè nằm sát khu dân cư hiện hữu với mật độ nhà ở khá dày. Hình ảnh ghi nhận công trình cho thấy, bên cạnh những hạng mục đã cơ bản thành hình, một số khu vực ven hồ vẫn đang được tiếp tục thi công, hoàn thiện mặt bằng.

Sau thời gian thi công, diện mạo công trình đang dần thành hình, nhiều đoạn kè đã hoàn thiện, song một số khu vực ven hồ vẫn còn ngổn ngang đất đá, máy móc thi công - (ảnh Nhật Tân).

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, hồ điều hòa Phú Đô được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực trữ, điều tiết nước mưa, góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế nguy cơ ngập úng tại các tuyến đường và khu dân cư lân cận. Đây cũng là một trong những công trình hạ tầng quan trọng phục vụ quá trình phát triển đô thị khu vực phía Tây Hà Nội.

Video toàn cảnh hồ điều hòa Phú Đô nhìn từ trên cao: