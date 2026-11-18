Theo đó, vào khoảng 05h03 sáng ngày 18/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại một căn hộ thuộc tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin (số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa).

Nhận định tính chất nguy hiểm của sự cố hỏa hoạn tại khu vực chung cư cao tầng đông dân cư, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng 1 xe chỉ huy. Tổng cộng 34 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH lập tức được lệnh lên đường đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy tại căn hộ nằm ở tầng 8 chung cư Mandarin. Ảnh: CAHN

Tại hiện trường, khói ngập khu vực hành lang và bên trong căn hộ tầng 8. Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng phân công lực lượng triển khai đội hình dập lửa. Để tiếp cận điểm cháy, các chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa chính của căn hộ.

Song song với mũi chữa cháy, tổ trinh sát cứu nạn đã luồn sâu vào bên trong, tổ chức tìm kiếm và hướng dẫn an toàn cho 3 người dân (gồm 1 người lớn và 2 trẻ em) thoát ra ngoài theo đường cầu thang bộ. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trước đó khi phát hiện sự cố, 1 thành viên khác trong gia đình đã nhanh trí tự thoát được ra ngoài an toàn.

Các nạn nhân trong vụ cháy được lực lượng chức năng giải cứu an toàn. Ảnh: CAHN

Đến khoảng 05h40 cùng ngày đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để ngọn lửa cháy lan sang các khu vực lân cận hay các tầng khác của tòa nhà.

Chỉ huy lực lượng PCCC xác nhận, cả 4 người dân trong vụ cháy đều an toàn, sức khỏe và tinh thần đã ổn định, không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.