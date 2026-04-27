Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1628/UBND-KGVX (ngày 18/4/2026) về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn Thành phố.

Theo đó, nhà hàng Dookki tại Vincom Phạm Ngọc Thạch (địa điểm kinh doanh số 3 của Công ty TNHH Tập đoàn Vina C&D) bị xử phạt 8 triệu đồng do hệ thống thoát nước tại khu vực bếp và cửa hàng bị ứ đọng, không được che đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.

Cùng mức phạt, Công ty cổ phần dịch vụ Sen Hồng (chi nhánh căng tin Bệnh viện Bạch Mai) bị xử lý vì không bố trí đầy đủ dụng cụ thu gom, chứa rác thải đảm bảo vệ sinh.

Tương tự, Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate - Chi nhánh miền Bắc (căng tin Tô Hoa, nhà A11, Bệnh viện Bạch Mai) cũng bị xử phạt 8 triệu đồng do hệ thống thoát nước không đảm bảo yêu cầu.

Ngoài ra, một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cũng bị xử lý do vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở Han Kim Chi (101 C8 Kim Liên) bị phạt 4 triệu đồng vì sử dụng dụng cụ, thiết bị không đảm bảo vệ sinh trong bảo quản và bày bán thực phẩm. Cơ sở đồ ăn chín Bảo Hòa (khu D7K, chợ Kim Liên) bị xử phạt 1,5 triệu đồng do không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã qua chế biến.

Không chỉ tại phường Kim Liên, trong tháng 4, trên địa bàn phường Đống Đa cũng ghi nhận 3 trường hợp bị xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại và Xây lắp Thiên Thai bị phạt 8 triệu đồng vì bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, vật liệu không đảm bảo vệ sinh.

Hộ kinh doanh của bà Dương Thị Thủy bị xử phạt 4 triệu đồng do không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người trực tiếp chế biến, tiếp xúc với thực phẩm. Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại TPT Hà Nội – đơn vị cung cấp suất ăn trường học – bị xử phạt 8 triệu đồng do không bố trí đầy đủ dụng cụ thu gom, chứa rác thải theo quy định.

Trước đó, tại phường Láng, hàng loạt cơ sở kinh doanh cũng bị xử lý.

Cụ thể, cơ sở trà sữa La Boong (P101 B1, tập thể Nam Thành Công) bị phạt 4 triệu đồng do không có dụng cụ chứa rác thải đảm bảo vệ sinh.

Cơ sở Phở Hào (102 C10, tập thể Nguyên Hồng) bị xử phạt 4 triệu đồng do hệ thống thoát nước khu vực bếp bị ứ đọng, không được che kín, ảnh hưởng đến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, hộ kinh doanh Cơm đốt thố Lão Đại I (50 Nguyên Hồng) cũng bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Việc liên tiếp phát hiện và xử lý các vi phạm cho thấy công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Hà Nội đang được tăng cường, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.