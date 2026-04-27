Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
GĐXH - Ngày 28/4, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 17/4.
Theo đó, nhà hàng Dookki tại Vincom Phạm Ngọc Thạch (địa điểm kinh doanh số 3 của Công ty TNHH Tập đoàn Vina C&D) bị xử phạt 8 triệu đồng do hệ thống thoát nước tại khu vực bếp và cửa hàng bị ứ đọng, không được che đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
Cùng mức phạt, Công ty cổ phần dịch vụ Sen Hồng (chi nhánh căng tin Bệnh viện Bạch Mai) bị xử lý vì không bố trí đầy đủ dụng cụ thu gom, chứa rác thải đảm bảo vệ sinh.
Tương tự, Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate - Chi nhánh miền Bắc (căng tin Tô Hoa, nhà A11, Bệnh viện Bạch Mai) cũng bị xử phạt 8 triệu đồng do hệ thống thoát nước không đảm bảo yêu cầu.
Ngoài ra, một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cũng bị xử lý do vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cụ thể, cơ sở Han Kim Chi (101 C8 Kim Liên) bị phạt 4 triệu đồng vì sử dụng dụng cụ, thiết bị không đảm bảo vệ sinh trong bảo quản và bày bán thực phẩm. Cơ sở đồ ăn chín Bảo Hòa (khu D7K, chợ Kim Liên) bị xử phạt 1,5 triệu đồng do không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã qua chế biến.
Không chỉ tại phường Kim Liên, trong tháng 4, trên địa bàn phường Đống Đa cũng ghi nhận 3 trường hợp bị xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại và Xây lắp Thiên Thai bị phạt 8 triệu đồng vì bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, vật liệu không đảm bảo vệ sinh.
Hộ kinh doanh của bà Dương Thị Thủy bị xử phạt 4 triệu đồng do không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người trực tiếp chế biến, tiếp xúc với thực phẩm. Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại TPT Hà Nội – đơn vị cung cấp suất ăn trường học – bị xử phạt 8 triệu đồng do không bố trí đầy đủ dụng cụ thu gom, chứa rác thải theo quy định.
Trước đó, tại phường Láng, hàng loạt cơ sở kinh doanh cũng bị xử lý.
Cụ thể, cơ sở trà sữa La Boong (P101 B1, tập thể Nam Thành Công) bị phạt 4 triệu đồng do không có dụng cụ chứa rác thải đảm bảo vệ sinh.
Cơ sở Phở Hào (102 C10, tập thể Nguyên Hồng) bị xử phạt 4 triệu đồng do hệ thống thoát nước khu vực bếp bị ứ đọng, không được che kín, ảnh hưởng đến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, hộ kinh doanh Cơm đốt thố Lão Đại I (50 Nguyên Hồng) cũng bị xử phạt theo quy định hiện hành.
Việc liên tiếp phát hiện và xử lý các vi phạm cho thấy công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Hà Nội đang được tăng cường, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Dòng phương tiện nối dài trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Giỗ TổThời sự - 3 giờ trước
Kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần kết hợp với nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ đầu giờ chiều 27/4, lượng lớn người dân trở về Hà Nội khiến các cửa ngõ Thủ đô ken đặc phương tiện.
CSGT Huế siết kiểm soát điều kiện hoạt động thuyền rồng, đảm bảo an toàn khách du lịchThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Hoạt động thuyền rồng trên sông Hương luôn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến Huế. Để bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phương tiện, tuần tra kiểm soát và giám sát hoạt động xuất bến.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông trước đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quanThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.
Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêmThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Trình báo mất 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng, cụ bà ở Quảng Trị khiến công an vào cuộc khẩn trương. Kết quả xác minh sau đó gây bất ngờ; Sau 14 giờ tìm kiếm, bé trai 3 tuổi mất tích tại xã Văn Lang đã được tìm thấy...
Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóngThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, cả nước có mưa dông kèm theo lốc sét, gió giật, vùng núi còn có mưa đá. Trong khi TPHCM vẫn nắng nóng trong 2 ngày tới.
Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vongThời sự - 1 ngày trước
Liên quan vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m tại Sơn La, lãnh đạo xã Vân Hồ xác nhận có thêm một nạn nhân tử vong, nâng số người chết lên 2 người.
Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suốiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hơn 14 giờ chạy đua với thời gian trong điều kiện đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trong khu vực khe suối, cách nhà khoảng 2km, khép lại cuộc tìm kiếm khiến nhiều người thót tim.
Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.
Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La KhêThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Có tổng mức đầu tư lên tới 7.400 tỷ đồng, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây TP. Hà Nội vẫn chưa thể phát huy tối đa hiệu quả do sự chậm trễ đồng bộ tại hạng mục kênh dẫn La Khê. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ngay trong quý II/2026.
Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5Thời sự
GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.