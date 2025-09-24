Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Xe đạp va chạm xe tải khiến nam sinh lớp 6 tử vong thương tâm

Thứ tư, 11:18 24/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chiếc xe đạp do nam sinh lớp 6 điều khiển, trong lúc di chuyển trên phố Gia Thụy (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) thì xảy ra va chạm với một ô tô tải. Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 24/9, trên đường Gia Thụy (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp và xe tải khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng cùng ngày, một nam sinh lớp 6 Trường THCS Gia Thụy khi điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy thì bất ngờ xảy ra va chạm với một ô tô tải tại khu vực gần cổng Trường THCS Gia Thụy.

Hà Nội: Xe đạp va chạm xe tải khiến nam sinh lớp 6 tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn gần khu vực cổng trường THCS Gia Thụy khiến nam sinh tử vong.

Cú va chạm khiến nam sinh ngã ra đường, nằm bất động. Dù được người dân phát hiện kịp thời và gọi xe cấp cứu, tuy nhiên nam sinh được xác định đã tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ UBND phường Bồ Đề xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Xe đạp va chạm xe tải khiến nam sinh lớp 6 tử vong thương tâm - Ảnh 2.Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến nhiều người bị thương

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Cố ý cán tử vong nạn nhân sau tai nạn giao thông, lái xe bồn bị tạm giữ hình sự

Cùng chuyên mục

Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm

Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi mỹ phẩm ngoại bị vứt bừa tại bãi rác tự phát phường Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ “bốc hơi”, phóng viên tiếp tục phát hiện hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm la liệt ở đây.

Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ

Ngày sinh Âm lịch của người tài giỏi nhưng khiêm nhường, dễ được quý nhân giúp đỡ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chính nhờ sự thông minh kết hợp với đức tính khiêm tốn, những người sinh vào các ngày Âm lịch sau đây thường gặp nhiều cơ hội thăng tiến và được quý nhân trợ giúp.

Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026, không nhận vào quân thường trực

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Thông tư 105/2023/TT-BQP nêu rõ 10 bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực. Dưới đây là danh sách cụ thể.

Tin sáng 24/9: Từ đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn; Bộ GD&ĐT đề xuất quy định về xếp lương đối với nhà giáo

Tin sáng 24/9: Từ đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn; Bộ GD&ĐT đề xuất quy định về xếp lương đối với nhà giáo

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/9, nhiều khu vực trên phạm vi cả nước có mưa lớn, cục bộ.

Toàn cảnh diễn biến bão số 9 Ragasa, nhận định vùng tâm điểm đổ bộ đất liền

Toàn cảnh diễn biến bão số 9 Ragasa, nhận định vùng tâm điểm đổ bộ đất liền

Đời sống - 17 giờ trước

Cường độ bão số 9 Ragasa sẽ giảm còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Khoảng trưa đến chiều 25/9, vùng tâm bão đi vào đất liền nước ta, khả năng cao đổ bộ từ Quảng Ninh - Hưng Yên.

Công an vào cuộc vụ xây nhà "nhầm" đất người khác ở Hải Phòng

Công an vào cuộc vụ xây nhà "nhầm" đất người khác ở Hải Phòng

Đời sống - 19 giờ trước

Liên quan vụ việc gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây dựng nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Kim Loan, cơ quan công an TP Hải Phòng đã chính thức vào cuộc xác minh.

Con giáp lạnh lùng, nghiêm túc nhưng yêu thương bằng hành động

Con giáp lạnh lùng, nghiêm túc nhưng yêu thương bằng hành động

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp thường mang dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, khiến người khác cảm thấy khó gần. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc ấy lại là một trái tim ấm áp.

Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mới

Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mới

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH – Nhiều con giáp bước vào giai đoạn biến động mạnh về công việc, tài lộc và tình cảm tuần cuối tháng 9 dương này. Đặc biệt, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi sẽ có những thay đổi lớn – người đón vận may rực rỡ, kẻ lại đối mặt thử thách không ngờ.

Tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025 rực rỡ ở mọi phương diện với 4 con giáp này

Tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025 rực rỡ ở mọi phương diện với 4 con giáp này

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, đây là 4 con giáp sẽ có bước tiến triển rực rỡ về mọi mặt từ tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025.

Hà Nội: Cháy nhà dân tại đường Lạc Long Quân khiến 1 người bị bỏng nặng

Hà Nội: Cháy nhà dân tại đường Lạc Long Quân khiến 1 người bị bỏng nặng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 22/9, ngôi nhà nằm trong ngõ 175 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến 1 người bị bỏng nặng, được hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu...

Xem nhiều

5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầy

5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầy

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật nhờ khả năng thấu hiểu cảm xúc, hành xử tinh tế và khéo léo trong giao tiếp.

Tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025 rực rỡ ở mọi phương diện với 4 con giáp này

Tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025 rực rỡ ở mọi phương diện với 4 con giáp này

Đời sống
Công dân sinh năm nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Công dân sinh năm nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Đời sống
Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mới

Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mới

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người sẽ đổi đời ngoạn mục, càng chăm chỉ càng phát tài

Tháng sinh Âm lịch của người sẽ đổi đời ngoạn mục, càng chăm chỉ càng phát tài

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top