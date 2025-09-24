Hà Nội: Xe đạp va chạm xe tải khiến nam sinh lớp 6 tử vong thương tâm

Sáng ngày 24/9, trên đường Gia Thụy (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp và xe tải khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng cùng ngày, một nam sinh lớp 6 Trường THCS Gia Thụy khi điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy thì bất ngờ xảy ra va chạm với một ô tô tải tại khu vực gần cổng Trường THCS Gia Thụy.

Hiện trường vụ tai nạn gần khu vực cổng trường THCS Gia Thụy khiến nam sinh tử vong.

Cú va chạm khiến nam sinh ngã ra đường, nằm bất động. Dù được người dân phát hiện kịp thời và gọi xe cấp cứu, tuy nhiên nam sinh được xác định đã tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, thông tin từ UBND phường Bồ Đề xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 học sinh tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.