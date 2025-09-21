Mới nhất
Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Chủ nhật, 14:33 21/09/2025
Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 21/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ tài xế Võ Hùng Vương (49 tuổi, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) vì gây tai nạn làm chết người.

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường- Ảnh 1.

Tài xế Vương bị bắt vì gây tai nạn chết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h ngày 17/9, tài xế Vương điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi đến Km1760+700, đoạn qua buôn Cuôr Đăng B (xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk), xe tải do tài xế Vương điều khiển đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Anh Tiến (45 tuổi) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Văn Thắm (39 tuổi). Cú va chạm mạnh khiến anh Thắm tử vong tại chỗ, anh Tiến bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, truy xét, lực lượng công an xác định tài xế gây tai nạn là ông Vương. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Vương khai, sau va chạm đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50m nhưng thấy đông người tụ tập nên hoảng sợ và bỏ đi.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy cho thấy tài xế Vương âm tính.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để khởi tố tài xế Vương về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Anh Sỹ
