Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường
Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.
Ngày 21/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ tài xế Võ Hùng Vương (49 tuổi, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) vì gây tai nạn làm chết người.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19h ngày 17/9, tài xế Vương điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.
Khi đến Km1760+700, đoạn qua buôn Cuôr Đăng B (xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk), xe tải do tài xế Vương điều khiển đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Anh Tiến (45 tuổi) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Văn Thắm (39 tuổi). Cú va chạm mạnh khiến anh Thắm tử vong tại chỗ, anh Tiến bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.
Vào cuộc điều tra, truy xét, lực lượng công an xác định tài xế gây tai nạn là ông Vương. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Vương khai, sau va chạm đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50m nhưng thấy đông người tụ tập nên hoảng sợ và bỏ đi.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy cho thấy tài xế Vương âm tính.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để khởi tố tài xế Vương về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão RagasaXã hội - 8 giờ trước
Ragasa là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồnXã hội - 8 giờ trước
Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.
Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoaĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ.
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.
Công an vào cuộc ngăn chặn tình trạng dựng rạp, tự ý phân lô bán nền gây 'sốt đất ảo' ở Hà TĩnhXã hội - 10 giờ trước
GĐXH - Trước thực trạng 'cò đất' từ các nơi khác kéo đến dựng rạp, tự ý phân lô, bán nền gây nhiễu loạn giá đất tại xã Toàn Lưu, công an đã vào cuộc để chấn chỉnh, lập lại trật tự.
Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão RasagaXã hội - 12 giờ trước
Trưa nay, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.
Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũXã hội - 14 giờ trước
Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.
Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?Xã hội - 14 giờ trước
Theo luật sư, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là lời cảnh tỉnh giới trẻ về hệ quả nặng nề từ một phút nóng giận, có thể hủy hoại cả tương lai.
Người lao động chỉ cần biết quy định này sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệpĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giảPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Với thủ đoạn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô tự lái, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã mang cầm cố và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...
Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một nămPháp luật
GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.