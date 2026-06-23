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Hà Nội: Xe máy kẹp 3 tự lao lên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn, 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Thứ ba, 10:03 23/06/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm qua (22/6) trên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội. Chiếc xe máy chở theo 3 thiếu niên bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn phường Dương Nội.

Hà Nội: Xe máy kẹp 3 lao lên vỉa hè , 2 thiếu niên tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người thương vong. Ảnh: NDCC

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h đêm ngày 22/6/2026. Vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29AD-957.XX (hiện chưa rõ danh tính người cầm lái) chở theo 3 thiếu niên đang lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn về phía đường Hoàng Tùng (thuộc địa phận phường Dương Nội, Hà Nội).

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe máy đã mất lái tự lao lên vỉa hè. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gồm: C.Q.L. (SN 2009, trú tại xã An Khánh) và một người khác chưa rõ nhân thân; một người bị thương là N.C.T. (SN 2010, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội).

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Dương Nội và các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội: Xe máy kẹp 3 lao lên vỉa hè , 2 thiếu niên tử vong tại chỗ - Ảnh 2.Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người

GĐXH - Bất chấp biển báo phân làn, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội vẫn ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Nhật Tân. Hậu quả, chiếc xe này đã va chạm và cán tử vong tại chỗ một người đi xe máy vào chiều nay (19/6).

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