Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay

Video giới thiệu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Ngày 27/6, trao đổi với phóng viên bên lề Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm có nhiều điểm mới mang tính đột phá, tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Mở không gian cho taxi bay

Theo ông Kỳ Anh, điểm nhấn đầu tiên của quy hoạch là quan điểm "lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển", phù hợp với định hướng chỉ đạo của Trung ương trong thời gian qua.

Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, bổ sung các tuyến đường sắt đô thị, đẩy nhanh đầu tư các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai, từ đó hình thành cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp.

"Một điểm mới rất quan trọng của quy hoạch lần này là Hà Nội xác định không gian phát triển kinh tế tầm thấp. Đây là nội dung chưa từng có trong các quy hoạch trước đây", ông Kỳ Anh cho hay.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đồ án quy hoạch lần này có nhiều điểm mới mang tính đột phá, tạo nền tảng cho sự phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, thành phố sẽ nghiên cứu quản lý không gian từ độ cao khoảng 1.000 m trở xuống, tạo dư địa phát triển các loại hình kinh tế mới như taxi bay, thiết bị bay không người lái, hệ thống viễn thông và nhiều dịch vụ công nghệ cao.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số và kinh tế số cũng được xác định là nội dung trọng tâm trong quản lý quy hoạch. Thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu số, ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quá trình lập, quản lý và giám sát quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng"

Một điểm nổi bật khác của Quy hoạch tổng thể Thủ đô là định hướng phát triển không gian đô thị theo triết lý "rừng trong phố, phố trong rừng"; "làng trong thành phố, thành phố trong làng".

Theo ông Kỳ Anh, mục tiêu của Hà Nội là phát triển đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn không gian xanh và gìn giữ những giá trị truyền thống của khu vực nông thôn trong quá trình đô thị hóa.

Đây được xem là định hướng nhằm tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới một đô thị xanh, bền vững và đáng sống.

Rút ngắn 50% thời gian lập quy hoạch

Đề cập việc đưa quy hoạch vào thực tiễn, ông Kỳ Anh cho biết, Hà Nội sẽ tận dụng các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Ngay trong tháng 9/2026, thành phố sẽ triển khai lập 5 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời thực hiện quy hoạch phân khu các khu vực chức năng trên toàn địa bàn.

Theo ông Kỳ Anh, ngay trong tháng 9/2026, thành phố sẽ triển khai lập 5 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời thực hiện quy hoạch phân khu các khu vực chức năng trên toàn địa bàn.

"Nhờ cơ chế mới, thời gian lập quy hoạch phân khu có thể rút ngắn khoảng 50% so với trước đây. Đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thành phố cũng sẽ cắt giảm nhiều thủ tục, giúp tiết kiệm từ 2 đến 3 tháng cho mỗi dự án", ông Kỳ Anh cho biết.

Cũng theo ông Kỳ Anh, Hà Nội cũng được phép triển khai song song nhiều cấp độ quy hoạch. Những quy hoạch chi tiết đáp ứng định hướng quy hoạch cấp trên có thể được phê duyệt trước rồi cập nhật vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu, qua đó giảm thời gian chuẩn bị đầu tư và hạn chế tình trạng đứt gãy trong quá trình triển khai dự án.

Hình thành các khu đô thị đa mục tiêu

Ông Kỳ Anh cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, đa chức năng nhằm đáp ứng đồng thời nhu cầu tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở chính sách.

Song song với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị và đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường sắt đô thị và các tuyến kết nối với Vùng Thủ đô.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng cho biết, thành phố sẽ tăng cường quản lý quy hoạch trên nền tảng số, sử dụng dữ liệu thời gian thực để giám sát quá trình thực hiện, qua đó nâng cao tính minh bạch, hạn chế điều chỉnh hoặc làm sai lệch quy hoạch trong tương lai.

Đối với công tác tái định cư, thành phố đang nghiên cứu nhiều khu vực ở cả bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để hình thành các khu đô thị đa mục tiêu kết hợp với quỹ nhà tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới phù hợp khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang hội tụ đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị để bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.