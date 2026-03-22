Hà Nội: Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạt

Ngày 22/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Hai đối tượng bị xử lý gồm Đ.Đ.Đ (SN 1970) và N.V.T (SN 1990), cùng thường trú tại Hà Nội. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của hai người này thường xuyên đăng tải các bài viết chuyển nhượng, rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm”... tại các dự án NOXH trên địa bàn.

Nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận mục đích đăng tải thông tin là để "câu view", thu hút những người đang có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Tuy nhiên, qua xác minh trực tiếp, chủ đầu tư các dự án NOXH khẳng định không có bất kỳ suất ngoại giao hay hợp đồng ủy quyền nào cho các cá nhân này. Việc một số cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung rao bán, chuyển nhượng “suất chắc mua”, “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm” các căn hộ thuộc dự án NOXH là thông tin sai sự thật.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an TP Hà Nội đã áp dụng mức xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP).

Hành vi của Đ.Đ.Đ và N.V.T được xác định là: “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng môi giới bất chính, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không tin tưởng các lời quảng cáo "bao đậu hồ sơ", "suất mua sớm" hay "suất ngoại giao". Đây là những thủ đoạn đánh vào tâm lý muốn mua nhà giá rẻ nhưng bỏ qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt của nhà nước.

Không chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức trung gian nào khi thông tin pháp lý chưa rõ ràng. Chỉ tìm hiểu thông tin chính thống qua cổng thông tin của Sở Xây dựng hoặc website của các chủ đầu tư dự án đã được cấp phép.

Kịp thời tố giác các hành vi rao bán, môi giới NOXH trái quy định trên mạng xã hội cho cơ quan công an gần nhất.

