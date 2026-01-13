Mới nhất
Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng

Thứ ba, 16:34 13/01/2026
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Sau khi rời nhà đi mua đồ ăn sáng, nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh mất tích bí ẩn, lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm 2 ngày nhưng chưa rõ tung tích.

Ngày 13/1,Công an xã Lộc Hà cho biết, vừa phát thông báo tìm kiếm em T.V.T. (SN 2013, trú thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà).

Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng - Ảnh 1.

Hình ảnh em T.V.T.

Theo người thân của em T., vào khoảng 8h ngày 11/1, trong lúc ở nhà với bà nội, T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà. Thời điểm này, bố mẹ em T. không ở nhà.

Đến chiều tối cùng ngày không thấy T. trở về nên gia đình cùng hàng xóm tìm kiếm song không có kết quả. Gia đình nam sinh đến công an trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Cũng theo người nhà của em T., từ trước đến nay, T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm. Sự việc nam sinh đột ngột mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tíchNgười phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

GĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.

