Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng

Ngày 13/1,Công an xã Lộc Hà cho biết, vừa phát thông báo tìm kiếm em T.V.T. (SN 2013, trú thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà).

Hình ảnh em T.V.T.

Theo người thân của em T., vào khoảng 8h ngày 11/1, trong lúc ở nhà với bà nội, T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà. Thời điểm này, bố mẹ em T. không ở nhà.

Đến chiều tối cùng ngày không thấy T. trở về nên gia đình cùng hàng xóm tìm kiếm song không có kết quả. Gia đình nam sinh đến công an trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Cũng theo người nhà của em T., từ trước đến nay, T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm. Sự việc nam sinh đột ngột mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.