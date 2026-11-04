Điểm danh loạt nhà thầu bị xử phạt, chấm dứt hợp đồng tại Thanh Hóa

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa, vừa qua đơn vị này đã quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh và xử lý hợp đồng đối với các nhà thầu thi công chậm tại 3 dự án gồm: Đường Đông Tây 3, đường từ bản Nà Ón đi bản Co Cài và Nhà máy nước sạch Mường Lát.

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh bị chấm dứt hợp đồng tại dự án Đường nối tiếp cầu Tào Rồng đi xã Ngọc Phụng, giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân. Ảnh: Gia Hân.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án cho biết đã quyết định chấm dứt thực hiện hợp đồng đối với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh (thành viên Liên danh Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh - Công ty cổ phần Tân Thành) trong việc thực hiện gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo ATGT, máy phát điện phục vụ thi công) thuộc dự án Đường nối tiếp cầu Tào Rồng đi xã Ngọc Phụng, giao với Quốc lộ 47, huyện Thường Xuân.

Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát chậm tiến độ. Ảnh: Gia Hân.

Lý do và căn cứ chấm dứt là do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khánh Linh đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo hợp đồng, thuộc trường hợp bên giao thầu được quyền chấm dứt theo quy định. Nhà thầu này đã bỏ dở công trình, thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, không có lý do chính đáng, trong 56 ngày liên tục (từ ngày 18/6/2026) không thực hiện công việc, dẫn đến vi phạm nghiêm trọng tiến độ đã cam kết.

Song song với đó, đối với các nhà thầu thi công chậm tại 3 dự án Đường Đông Tây 3, đường từ bản Nà Ón đi bản Co Cài và Nhà máy nước sạch Mường Lát, căn cứ quy định của pháp luật, hợp đồng đã ký và thực tế quá trình triển khai, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc khách quan nhưng đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị cố tình chây ì.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xử phạt vi phạm hợp đồng do chậm tiến độ đối với 4 nhà thầu với tổng số tiền 326 triệu đồng.

Hiện trạng tuyến đường giao thông ở bản Nà Ón, Cò Cài, xã Trung Lý. Ảnh: Gia Hân.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Thắng Thịnh Phát (dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát) bị xử phạt 90 triệu đồng; Công ty Cổ phần XD Huy Thành (dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát) bị xử phạt 67 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Tổng hợp Thương mại Trường Sơn (dự án đường Nà Ón - Co Cài) bị xử phạt 94 triệu đồng và Công ty Cổ phần Công trình 207 (dự án Đường Đông Tây 3) bị xử phạt 75 triệu đồng.