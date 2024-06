Sát hại nữ đồng nghiệp, gã nhân viên giao hàng ở Hải Dương nhận án tử hình

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây gần một năm trước, tại thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện) diễn ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Trần Văn Đức (SN 1998, ở thị trấn Thanh Miện) đã nhẫn tâm ra tay sát hại nữ đồng nghiệp là chị B.T.T.H (SN 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, cùng tỉnh Hải Dương)



Liên quan đến vụ án nói trên, mới đây Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Đức về tội giết người, cướp tài sản.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Trần Văn Đức là nhân viên giao nhận của Công ty TNHH một thành viên Chuyển phát nhanh Thuận Phong (Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh), làm việc tại Bưu cục ở xã Quang Minh (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Đức có nhiệm vụ nhận hàng tại bưu cục, sau đó đi giao hàng tại địa bàn đã được phân công và thu tiền của khách hàng trả để nộp cho chị B.T.T.H.

Ngày 22/7/2023, công ty giao cho Đức tổng số đơn hàng và thu tiền của khách là hơn 21,4 triệu đồng. Sau khi thu được số tiền trên, Đức đã nạp tài khoản chơi game tài xỉu trên mạng bị thua hết. Đến đêm cùng ngày, Đức nhắn tin cho chị H. hẹn sáng ngày hôm sau sẽ đưa tiền hàng.

Đến sáng 23/7/2023, do đã hẹn chị H. nhưng Đức không có tiền nộp nên đối tượng nảy sinh ý định sẽ xin khất nợ. Nếu chị H. không đồng ý, Đức sẽ giết đồng nghiệp để không phải nộp tiền.

Hình ảnh đối tượng sau khi gây án được camera an ninh người dân ghi lại.

Vào khoảng 10h ngày 23/7/2023, Đức mang theo túi đeo chéo, bên trong cất con dao gấp rồi đi xe máy ra cánh đồng (cách nhà khoảng 500 m) và giấu xe máy ở đó rồi đi bộ ra cánh đồng đến vị trí hẹn chị H. Khi chị H. đến, Đức bảo nạn nhân chở mình qua lối đường tắt cánh đồng về nhà để lấy tiền nộp. Tuy nhiên, về đến nhà đối tượng nói dối không để tiền ở nhà mà để ở cốp xe (xe giấu ở cánh đồng); đồng thời Đức bảo chị H. cho xe quay ngược lại đường cũ để ra xe lấy tiền nộp.

Thấy vậy, chị H. chở Đức ra cánh đồng khu Phượng Hoàng Hạ (thị trấn Thanh Miện). Trên đường đi, Đức nói với chị H. cho nợ số tiền hơn 21,4 triệu đồng nhưng không được nạn nhân đồng ý. Chị H. dọa sẽ nói việc này cho mọi người ở bưu cục biết.

Lợi dụng chị H. đang điều khiến xe máy, Đức ngồi phía sau bất ngờ lấy dao từ trong túi ra và đâm trúng gáy nạn nhân làm khiến 2 người ngã xuống mép mương nước. Lúc này, chị H. vùng dậy chạy lên bờ, nhưng chạy được khoảng 15m thì ngã xuống mương nước bê tông. Khi Đức đuổi theo đến vị trí nạn nhân ngã, đối tượng đâm liên tiếp nhiều nhát vào chị H. Phát hiện có người đi về phía mình, Đức thì không đâm nữ đồng nghiệp nữa mà cất dao, lấy 2 bao tải phủ lên người chị H.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm xe máy của nạn nhân.

Sau khi sát hại nữ đồng nghiệp, Đức thấy cốp xe máy của chị H. bị bung ra và có một số đồ vật, giấy tờ rơi ra đường. Thấy vậy, đối tượng nhặt đồ vật bị rơi để lại cốp xe máy của nạn nhân, đóng cốp lại và dựng xe máy lên. Tuy nhiên, cùng thời điểm này có một người dân đi đến gần thì Đức nói dối chị gái của mình bị tai nạn đi bệnh viện. Lúc này, đối tượng đi nhờ người này đến chỗ lấy xe máy của mình, rồi quay lại hiện trường gây án.

Khi quay trở lại khu vực sát hại chị H., Đức nhìn thấy cạnh xe máy của nạn nhân có túi xách, kính nên đối tượng đã lấy, sau đó đi xe máy về nhà mình. Quá trình kiểm tra bên trong túi xách của nạn nhân, đối tượng đã lấy hơn 31,7 triệu đồng, điện thoại di động cùng 1 số tài sản khác có tổng trị giá hơn 5,8 triệu đồng, sau đó ném túi xuống sông. Trên đường đi về, đối tượng ném đôi dép dính máu và con dao gây án xuống sông. Riêng số tiền của nạn nhân, Đức mang ra giấu ở khu vực nhà bỏ hoang phía sau nhà văn hóa khu Phủ Nội (thị trấn Thanh Miện).

Chân dung đối tượng Trần Văn Đức thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ.

Đến trưa 23/7/2023, người dân phát hiện thi thể chị H. nên đã trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp Công an huyện Thanh Miện cùng lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng Trần Văn Đức.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đức tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Đức phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Xem thêm video đang được quan tâm: