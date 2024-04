Hai ô tô đầu kéo va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 1 xe lật xuống đường

Sáng 10/4, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng- Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã tiến hành phân luồng, giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa hai xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, khoảng 5h25 cùng ngày, tại Km 200+500 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua huyện Thường Tín, Hà Nội), hướng Hà Nam - Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô đầu kéo.

Sau va chạm, hai ô tô đầu kéo bị hư hỏng. Ảnh: Đinh Xuân Vũ

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ảnh: Đinh Xuân Vũ

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô đầu kéo mang BKS 29C- 733.XX, kéo theo xi téc chở xe xi măng biển số 29R-053.XX do ông P.V.D. (40 tuổi, trú tại Ninh Bình) điều khiển va vào xe mang biển số 29C-831.XX, kéo theo rơ móc biển 29R- 012.XX do anh N.H.T. (35 tuổi, trú tại Hà Nam) điều khiển. Khi xảy ra va chạm, ô tô do anh N.H.T. đang bị hỏng, dừng xe trên làn khẩn cấp.

Tại hiện trường, ô tô đầu kéo mang biển số 29C- 831.XX bị gãy, đổ phần rơ móc xuống ven đường.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết vụ tai nạn.

"Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, hai ô tô và một số tôn lượn sóng trên đường cao tốc bị hư hỏng", Thượng tá Thắng thông tin.