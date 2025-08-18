Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 07h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 135km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 7h sáng 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, với sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 3 tại vùng biển phía Đông Nam Quảng Trị, vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô).

Đến 19h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển Bắc Tây Bắc, tốc độ 15km/h, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Những nơi nào ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới?

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều nay, ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển phía Đông Nam Quảng Trị, vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng, trên đất liền, đêm qua và sáng nay, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 8h sáng nay có nơi trên 70mm như: trạm Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 94.2mm, trạm Bản Nước (Hà Tĩnh) 85.3mm, trạm Quảng Phúc (Quảng Trị) 72.4mm...

Dự báo, từ nay đến đêm 19/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm nay (18/8), ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.