Tin sáng 18/8: Nhiều quy định mới về đất đai người dân cần lưu ý; Dự báo khu vực sắp mưa to những ngày tới

Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15/8

Bổ sung quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất. Ảnh: NLĐ

Nghị định số 226 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8. Nhiều quy định mới về lĩnh vực đất đai đã được quy định tại Nghị định này, trong đó đã bổ sung quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất, thông tin trên Người lao động.

Cụ thể, trường hợp bồi thường đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai mà không xác định được sản lượng vườn cây còn chưa thu hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch thì mức bồi thường được tính bằng giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.

Trường hợp khi UBND cấp tỉnh xem xét ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai mà chưa có quy trình sản xuất cây trồng, vật nuôi được cấp có thẩm quyền ban hành thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành.

Nghị định số 226 đã sửa quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c khoản 11 Điều 18 Nghị định số 101 của Chính phủ quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo quy định mới, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có nhu cầu ghi nợ

Trình tự, thủ tục ghi nợ, thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thời hạn nợ tiền sử dụng đất của đối tượng quy định tại điểm a khoản này được tính cho đến khi người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ trước khi thực hiện các quyền này; trường hợp tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất thì người nhận tặng cho thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người nhận thừa kế được tiếp tục ghi nợ.

Về mức tiền và thời hạn được ghi nợ vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101 của Chính phủ. Cụ thể, mức tiền sử dụng đất được ghi nợ đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản này là toàn bộ số tiền sử dụng đất phải nộp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Huy động gần 100 người và 7 chó nghiệp vụ tìm kiếm nam du khách mất tích ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng tìm kiếm. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 17/8, trao đổi trên Vietnamnet, lãnh đạo VQG Cúc Phương cho biết, trong sáng nay lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình, dân quân địa phương và y tế phối hợp cùng lực lượng của vườn mở rộng khu vực tìm kiếm nam du khách mất tích trong rừng.

Theo lãnh đạo vườn, các lực lượng tìm kiếm có 86 người được huy động cùng với 7 chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng tìm kiếm sang khu vực Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ).

Cũng theo lãnh đạo vườn, mặc dù mưa lớn nhưng các lực lượng vẫn tích cực tìm kiếm với mong muốn nhanh nhất tìm thấy nam du khách.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, du khách Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, quê Hải Phòng) vào khu vực Bống, VQG Cúc Phương, thuê phòng nghỉ qua đêm vào ngày 13/8. Đến ngày 14/8, Mạnh đi tham quan tuyến cây chò chỉ nghìn năm và rẽ vào động Sơn Cung tham quan rồi mất tích. Tư trang, hành lý Mạnh để ở cửa động.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ du khách về việc có ba lô, hành lý của du khách để ở cửa động, lực lượng của VQG Cúc Phương đã huy động tìm kiếm xuyên đêm nhưng không có kết quả.

Đến thời điểm hiện tại việc tìm kiếm nam du khách vẫn chưa có kết quả. Được biết, khó khăn nhất là do trời mưa lớn, khu vực nam du khách mất tích không có sóng điện thoại, internet...

Dự báo khu vực sắp mưa to những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Từ ngày 18/8 đến ngày 19/8, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Lật thuyền sup, 2 nữ du khách tử vong trên vùng biển đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc, nơi 2 nữ du khách bị lật thuyền sup tử vong. Ảnh: NLĐ

Ngày 17/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết tại xã Tiên Hải (quần đảo Hải Tặc) vừa xảy ra vụ 2 nữ du khách tử vong khi chèo thuyền sup trên biển, thông tin trên Người lao động.

Nạn nhân là chị L.T.T.V. (19 tuổi) và em P.T.T.V. (14 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một gia đình khoảng 15 người đi chơi, mang theo thuyền sup bơm hơi. Đến khoảng 14 giờ phần lớn nhóm người đi bơi về nhà người quen, còn lại 4 người.

Lúc này, chị L.T.T.V. và em P.T.T.V. ngồi lên thuyền sup cho một thiếu niên 15 tuổi đẩy từ phía sau, nam thanh niên còn lại ngồi trên bờ quan sát. Sau đó, sóng lớn đánh mạnh làm thiếu niên đẩy thuyền hụt tay khiến thuyền trôi ra xa và lật úp làm cả 2 rơi xuống biển.

Thanh niên trên bờ chạy đi tìm người hỗ trợ. Chị L.T.T.V. được vớt lên và nhanh chóng đưa đến trạm y tế để cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được em P.T.T.V. cũng trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được trạm y tế xác định đã tử vong.

Hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng được tại ngoại

Ông Trần Văn Tâm đã về đến nhà tại Cà Mau ngày 17/8. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo Lao Động, cơ quan tố tụng tỉnh Cà Mau đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lãnh tại ngoại đối với ông Trần Văn Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau), sau 1 năm 1 ngày bị tạm giam vì cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng với bản án 7 năm tù.

Ngày 17/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Cà Mau:Viện trưởng Nguyễn Thanh Sang ban hành quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với bị can Trần Văn Tâm (trú tại xã Phan Ngọc Hiển, Cà Mau) trong vụ án "tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, biện pháp tạm giam trước đây áp dụng với bị can Tâm được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh tại ngoại. Quyết định yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau và Trại tạm giam số 1 thi hành theo quy định.

Ông Trần Văn Tâm nhận nhiệm vụ hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) từ giữa tháng 7.2022.

Thấy cơ sở vật chất thiếu thốn, ông Tâm chủ động mua vật liệu rồi tự tay làm các vật dụng, như kệ hồ sơ, kệ TV, ghế thang... để phục vụ việc dạy và học trong trường.

Do không có hóa đơn đầu vào, ông Tâm đã mua hóa đơn từ doanh nghiệp khác để hợp thức hóa thủ tục thanh toán. Tổng số tiền theo cơ quan điều tra là hơn 10,7 triệu đồng bị cho là chiếm đoạt, dù các vật dụng đều đã đưa vào sử dụng thực tế trong nhà trường.

Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển (cũ) tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm và buộc nộp lại số tiền trên. Ông Tâm kêu oan, khẳng định không có ý chiếm đoạt, chỉ sai nguyên tắc tài chính và đã nộp lại tiền.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Tâm thừa nhận sai phạm về mặt thủ tục, nhưng phủ nhận có động cơ tư lợi. Số tiền thừa, theo ông trình bày, được sử dụng cho các khoản công như chi phí tiếp khách, đi công tác, trả tiền mạng trường học... chưa kịp báo lại tập thể.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nhận định, bản án sơ thẩm đã bỏ qua nhiều yếu tố then chốt, như không định giá tài sản ông Tâm làm ra, không mời đại diện nhà trường tham gia tố tụng, chưa xác minh thiệt hại thực tế, chưa đánh giá đúng mục đích sử dụng khoản tiền bị cho là chiếm đoạt. Từ đó, tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.