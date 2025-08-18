Mới nhất
Cận cảnh xe khách giường nằm va chạm ô tô 7 chỗ trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong

Thứ hai, 11:42 18/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Xe khách giường nằm va chạm với ô tô 7 chỗ trong hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh và Quảng Trị khiến 2 người tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo Báo Hà Tĩnh, vào lúc 23h50' ngày 17/8, tại Km593+290 quốc lộ 1 phạm vi hầm đường bộ Đèo Ngang nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị, thuộc địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại thời điểm trên, xe ô tô giường nằm BKS 38B - 015.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi tới hầm Đèo Ngang, thuộc địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, xe khách và xe ô tô 7 chỗ BKS 73A - 228.xx di chuyển theo hướng ngược lại đã xảy ra va chạm với nhau.

Cận cảnh xe khách giường nằm va chạm ô tô 7 chỗ trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BHT

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe ô tô 7 chỗ tử vong; 2 phương tiện hư hỏng. Tai nạn cũng khiến giao thông trong hầm Đèo Ngang bị ách tắc làn phải tuyến.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương phân luồng giao thông.

Đến khoảng 6h sáng ngày 18/8, giao thông trong hầm Đèo Ngang đã thông suốt.

Video: Xe khách giường nằm va chạm ô tô 7 chỗ trong hầm Đèo Ngang (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Đơn vị quản lý đường bộ cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, hệ thống chiếu sáng ngoài và trong hầm Đèo Ngang hoạt động bình thường, cọc tiêu phân làn, mắt phản quang đầy đủ, mặt đường trong hầm êm thuận.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.

Tai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâmTai nạn trên Quốc lộ 1 qua TP Huế, nữ sinh viên tử vong thương tâm

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP Huế khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ, nam sinh đi cùng bị thương.

L.Vũ (th)
Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Điểm danh những nơi có mưa rất to hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thêm, với sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 9 và có khả năng đi vào khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn. Nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa lớn dồn dập.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.

Tin sáng 18/8: Nhiều quy định mới về đất đai người dân cần lưu ý; Dự báo khu vực sắp mưa to những ngày tới

Tin sáng 18/8: Nhiều quy định mới về đất đai người dân cần lưu ý; Dự báo khu vực sắp mưa to những ngày tới

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 18/8, mưa dông ở miền Bắc gia tăng, có nơi mưa rất to...

Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8

Nhiều quy định mới về đất đai có hiệu lực từ ngày 15-8

Thời sự - 18 giờ trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Thái Nguyên: Di dời khẩn cấp 86 nhân khẩu ra khỏi khu nguy cơ sạt lở cao ở xã Nghiên Loan

Thái Nguyên: Di dời khẩn cấp 86 nhân khẩu ra khỏi khu nguy cơ sạt lở cao ở xã Nghiên Loan

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sau trận mưa lớn kéo dài vào ngày 16/8, chính quyền xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên đã di dời khẩn cấp 20 hộ gia đình ra khỏi khu nguy cơ sạt lở.

Vụ quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình: Nhóm thanh niên có động thái mới

Vụ quay clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình: Nhóm thanh niên có động thái mới

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Nhóm người dàn dựng clip nhạy cảm trên xe Mercedes ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đã đăng tải video xin lỗi, đã nhận thức được hành động của mình là sai trái, gây phản cảm.

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Dự án thi công tuyến cống nhánh trên đường Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) của Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá dù đã quá hạn gần 4 tháng nhưng đến nay vẫn là một công trường ngổn ngang, đầy bùn đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân.

TPHCM: Nổ lớn tại công ty kính ở phường Tân Sơn Nhì

TPHCM: Nổ lớn tại công ty kính ở phường Tân Sơn Nhì

Thời sự - 3 ngày trước

Ngày 15/8, Công an phường Tân Sơn Nhì đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ bên trong một công ty kính ở đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.

Những trận mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Những trận mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay, mưa lớn lan rộng khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa, có điểm mưa to vượt 170mm. Dự báo đợt mưa lớn ở khu vực này kéo dài đến ngày 18/8.

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khai trừ Đảng đối với Phó bí thư xã Phong Dụ Thượng

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khai trừ Đảng đối với Phó bí thư xã Phong Dụ Thượng

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030, sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà

Đang ngồi ăn bánh, người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà

Thời sự

GĐXH - Đang ngồi ăn bánh, một người đàn ông ở TP Huế hoảng hồn khi ô tô lao vào nhà, húc nghiêng tủ gỗ sát chỗ ngồi.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự
Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự

Những trận mưa to lại sắp trút xuống miền Bắc?

Thời sự
Những trận mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thời sự

Những trận mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Thời sự
Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Thời sự

Hà Nội: Người dân khốn khổ vì đường Thanh Bình bị 'băm nát' sau hơn 1 năm thi công

Thời sự

