Cận cảnh xe khách giường nằm va chạm ô tô 7 chỗ trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong

Theo Báo Hà Tĩnh, vào lúc 23h50' ngày 17/8, tại Km593+290 quốc lộ 1 phạm vi hầm đường bộ Đèo Ngang nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị, thuộc địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại thời điểm trên, xe ô tô giường nằm BKS 38B - 015.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi tới hầm Đèo Ngang, thuộc địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, xe khách và xe ô tô 7 chỗ BKS 73A - 228.xx di chuyển theo hướng ngược lại đã xảy ra va chạm với nhau.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BHT

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe ô tô 7 chỗ tử vong; 2 phương tiện hư hỏng. Tai nạn cũng khiến giao thông trong hầm Đèo Ngang bị ách tắc làn phải tuyến.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương phân luồng giao thông.

Đến khoảng 6h sáng ngày 18/8, giao thông trong hầm Đèo Ngang đã thông suốt.

Video: Xe khách giường nằm va chạm ô tô 7 chỗ trong hầm Đèo Ngang (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Đơn vị quản lý đường bộ cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, hệ thống chiếu sáng ngoài và trong hầm Đèo Ngang hoạt động bình thường, cọc tiêu phân làn, mắt phản quang đầy đủ, mặt đường trong hầm êm thuận.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ.