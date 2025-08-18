Mới nhất
Hà Nội: Sau sáp nhập, loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại

Thứ hai, 18:43 18/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Nhà xưởng (gara ô tô) xây dựng tạm bợ trên đất dự án ở mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông khi có mưa bão.

Hà Nội: Loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại sau sáp nhập Hà Nội: Loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại sau sáp nhập

GĐXH - Sau sáp nhập, loạt nhà xưởng, sân bóng, điểm rửa xe ô tô xây dựng trên đất dự án ở mặt đường Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa cũ (nay là phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) vẫn còn tồn tại.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 2.

Chiều ngày 18/8, ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, loạt nhà xưởng ô đất K6-2/THPT1 tiếp giáp với ô đất K6-2/THCS2 (ngay mặt đường Hoàng Quán Chi) thuộc phường Cầu Giấy, Hà Nội vẫn đang hoạt động rầm rộ.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 3.

Bên trong có nhiều ô tô đến các gara ở đây bảo dưỡng.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 4.

Các nhà xưởng ở đây được lợp mái tôn tạm bợ.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 5.

Trước đó, khu đất này đã bị UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũ (thời điểm chưa sáp nhập) kiểm tra và xử lý.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 6.

Sau kiểm tra, loạt sân pickleball đã bị giải tỏa. Tuy nhiên, mặt bằng sân vẫn chưa thấy hoàn trả lại hiện trạng.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 7.

Loạt sân pickleball ngay cạnh các nhà xưởng bị giải tỏa.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 8.

Tuy nhiên, ngoài các điểm bị giải tỏa, bên trong khu đất này, theo ghi nhận của PV, sân bóng đá nhân tạo vẫn còn.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 9.

Một số đoạn có hiện tượng san gạt.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 10.

Trong bối cảnh mùa hè nắng nóng gay gắt, việc xây dựng các nhà xưởng tạm bợ tại phường Cầu Giấy đang đặt ra nhiều lo ngại về nguy cơ cháy nổ.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 11.

Điều này, đặc biệt đáng quan tâm khi các công trình này thường được làm từ vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, tôn, bạt... cùng với hệ thống điện chắp vá, tiềm ẩn nguy cơ chập điện và phát hỏa.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 12.

Ghi nhận thêm của PV, phía bên ngoài gần mặt đường cũng xuất hiện loạt địa điểm rửa xe ô tô.

Sau sáp nhập loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại - Ảnh 13.

Các điểm rửa xe này xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm.


Video loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy, Hà Nội:


Nhật Tân
Top