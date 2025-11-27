Mới nhất
Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Thứ năm, 21:36 27/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.

Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh - bảo mẫu về tội vô ý làm chết người.

Trước đó, ngày 19/6/2025, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) tiếp nhận vụ việc từ Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc cháu Đ.G.B, sinh ngày 10/01/2023, trú tại số 120/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) chết không rõ nguyên nhân tại nhà bảo mẫu.

Khởi tố bảo mẫu vô ý làm chết cháu bé 2 tuổi ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Do sơ ý khi trông trẻ, bảo mẫu đã vô tình để trẻ uống phải dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng. Ảnh minh họa

Cụ thể, quá trình điều tra, công an xác định, ngày 19/6/2025, chị Đ.T.T, SN 1987 (mẹ của nạn nhân Đ.G.B), gửi trông 3 con ở nhà chị Phạm Hải Anh (SN 1992, ở số 18A/268/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Trong quá trình trông trẻ, Phạm Hải Anh đã không trông coi quản lý chặt chẽ nên cháu Đ.G.B đã uống nhầm dung dịch tẩy rửa, dẫn đến thiệt mạng.

Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ..., cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh về hành vi vô ý làm chết người.

Thông qua vụ việc này, Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo người dân, cơ sở trông giữ trẻ em cần nâng cao ý thức trong việc quản lý, trông coi trẻ em, đặc biệt tránh để trẻ tiếp xúc với các loại hóa chất, dung dịch tẩy rửa hoặc vật dụng nguy hiểm. Các hộ gia đình khi gửi con em cần lựa chọn nơi trông giữ đảm bảo an toàn, có sự giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không chủ quan trong việc bảo vệ trẻ, nhằm phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Khởi tố bảo mẫu bạo hành trẻ em dã man ở Đà NẵngKhởi tố bảo mẫu bạo hành trẻ em dã man ở Đà Nẵng

Bảo mẫu Đinh Thị Hồng, người đã bạo hành dã man trẻ em tại cơ sở mầm non Mẹ Mười, bị khởi tố về hành vi hành hạ người khác.

Thùy Dung
