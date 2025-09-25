Hải Phòng ứng dụng công nghệ số trong công tác dân số và trẻ em

Sáng 25/9, Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với Chi cục Dân số và Trẻ em tổ chức buổi tập huấn chuyên đề "Bình dân học vụ số" và ứng dụng công nghệ số trong công tác Dân số và Trẻ em năm 2025 cho các cán bộ đến từ các TTYT, phòng Văn hóa và Xã hội, UBND xã, phường khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phổ cập kỹ năng số, nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực y tế - dân số, trẻ em. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số, công cụ AI trong tham mưu, soạn thảo văn bản, truyền thông, quản lý số liệu, nâng cao hiệu quả công tác dân số, trẻ em.

Buổi tập huấn Bình dân học vụ số đã thu hút đông đảo cán bộ đến từ các TTYT, phòng Văn hóa và Xã hội, UBND xã, phường khu vực phía Tây thành phố Hải Phòng tham dự. Ảnh: Thùy Dung

TS.BS Trần Quang Cảnh, PGĐ Sở Y tế Hải Phòng phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

PGS.TS Lê Đắc Nhường trường Đại học Hải Phòng giảng giải, tập huấn AI cho các cán bộ.

Các học viên hào hứng tham gia lớp tập huấn AI phục vụ cho công việc.

Lớp tập huấn có sự tham gia của các cán bộ Trung tâm Y tế khu vực, cán bộ phòng Văn hóa và Xã hội - UBND xã, phường khu vực phía Tây thành phố. Các học viên được hướng dẫn thực hành bởi PGS.TS Lê Đắc Nhường, Trưởng khoa CNTT, trường Đại học Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi tập huấn, TS.BS Trần Quang Cảnh, PGĐ Sở Y tế Hải Phòng cho biết: "Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, việc ứng dụng công nghệ số trong công tác Dân số và Trẻ em có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết. Công nghệ số không chỉ giúp tham mưu văn bản, quản lý, theo dõi dữ liệu dân số và trẻ em một cách hiệu quả, dự báo các xu hướng biến đổi, mà còn hỗ trợ tích cực trong việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy quyền trẻ em. Từ đó xây dựng một hệ thống thông tin đồng bộ, kịp thời, minh bạch, góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em".

Chương trình tập huấn được thiết kế thực tiễn, tập trung vào các kỹ năng ứng dụng trong công tác dân số, trẻ em như: Sử dụng AI hỗ trợ soạn thảo văn bản, báo cáo, kế hoạch, thống kê số liệu. Ứng dụng AI trong thiết kế truyền thông (poster, video, infographic). Khai thác các công cụ Chat GPT, Copilot, Gemini… trong nâng cao hiệu suất công việc. Hướng dẫn lập và quản lý báo cáo thực hiện trên Google. Bên cạnh đó, các học viên được thực hành phân tích số liệu dân số, trẻ em bằng AI để xây dựng báo cáo, khai thác phần mềm AI tạo hình ảnh, video, báo cáo.

Lớp học đã tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng AI trong công tác dân số, qua đó khơi dậy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong áp dụng công nghệ số vào từng nhiệm vụ cụ thể. Qua đó được các học viên đánh giá cao tính ứng dụng của nội dung tập huấn.

Theo kế hoạch, phía Tây tổ chức 2 lớp, phía Đông cũng tổ chức 2 lớp, tạo điều kiện cho cán bộ trên toàn thành phố Hải Phòng được tiếp cận ứng dụng công nghệ trong công tác Dân số và Trẻ em.



