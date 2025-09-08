Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện chính xác ung thư vú
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát hiện ung thư vú, đặc biệt là thông qua phân tích hình ảnh y tế. Trong tương lai AI sẽ là một công cụ hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán bệnh.
MRI được hỗ trợ bởi AI có khả năng phát hiện chính xác ung thư vú
Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Radiology của Hiệp hội Xquang Bắc Mỹ (RSNA), một mô hình AI được đào tạo để phát hiện các bất thường trên hình ảnh MRI vú đã mô tả chính xác vị trí khối u và vượt trội hơn các mô hình chuẩn khi được thử nghiệm trên ba nhóm khác nhau.
Chụp nhũ ảnh sàng lọc được coi là phương pháp tiêu chuẩn trong sàng lọc ung thư vú . Tuy nhiên, chụp nhũ ảnh kém hiệu quả hơn ở những bệnh nhân có mô vú dày, có thể che khuất khối u. Bác sĩ có thể chỉ định chụp MRI vú để bổ sung cho chụp nhũ ảnh sàng lọc cho những phụ nữ có mô vú dày và những người có nguy cơ ung thư cao.
Để nâng cao độ chính xác và hiệu quả của việc sàng lọc MRI vú, Tiến sĩ Felipe Oviedo, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Phòng thí nghiệm AI for Good của Microsoft đã hợp tác chặt chẽ với các nhà nghiên cứu lâm sàng tại Khoa X quang, Đại học Washington phát triển một mô hình phát hiện bất thường bằng AI có thể giải thích được. Các mô hình phát hiện bất thường phân biệt dữ liệu bình thường và bất thường, đánh dấu các bất thường để điều tra thêm.
Mô hình phát hiện bất thường này đã học được cách biểu diễn mạnh mẽ các trường hợp lành tính để xác định tốt hơn các khối u ác tính bất thường, ngay cả khi chúng không được biểu diễn đầy đủ trong dữ liệu huấn luyện.
Ngoài việc cung cấp điểm số bất thường ước tính, mô hình phát hiện còn tạo ra một bản đồ nhiệt phân giải không gian cho ảnh chụp cộng hưởng từ. Bản đồ nhiệt này làm nổi bật màu các vùng trong ảnh mà mô hình cho là bất thường. Các vùng bất thường được mô hình xác định trùng khớp với các vùng ác tính đã được chứng minh bằng sinh thiết do bác sĩ Xquang ghi chú, vượt trội hơn nhiều so với hiệu suất của các mô hình chuẩn.
Tiến sĩ Felipe Oviedo cho biết, trước khi áp dụng lâm sàng, mô hình này cần được đánh giá trong các tập dữ liệu lớn hơn và các nghiên cứu triển vọng để đánh giá tiềm năng của nó trong việc cải thiện quy trình làm việc của các bác sĩ Xquang.
Các xét nghiệm chẩn đoán phát hiện sớm ung thư vú
Theo các chuyên gia y tế, để chẩn đoán ung thư vú, các bác sĩ thường kết hợp nhiều phương pháp khác nhau bao gồm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm chuyên sâu.
Trước tiên các bác sĩ sẽ hỏi kỹ tiền sử về bệnh tật, các yếu tố về gia đình, thăm khám kỹ và toàn diện để đánh giá các tổn thương vú. Nếu có triệu chứng nghi ngờ ung thư vú, người bệnh sẽ cần thêm các xét nghiệm để biết chắc chắn đó có phải là ung thư hay không.
Bác sĩ phải chỉ định một số xét nghiệm, trong đó có hai nhóm xét nghiệm quan trọng nhất là các xét nghiệm về mặt hình ảnh và về mặt mô bệnh học. Về hình ảnh sẽ sử dụng các phương pháp như: siêu âm, chụp nhũ ảnh và chụp cộng hưởng từ tuyến vú để có thể đánh giá được các đặc điểm hình ảnh của khối u vú . Về chẩn đoán xác định cần phải sinh thiết để biết được khối u lành hay ác.
Sau khi có chẩn đoán mô học, các bác sĩ sẽ chỉ định thêm một số xét nghiệm khác để đánh giá xem khối u đã lan tới đâu.
Mặc dù là bệnh lý ác tính nguy hiểm nhưng nếu ung thư vú được phát hiện càng sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao, việc điều trị càng đơn giản và chi phí điều trị càng ít.
Biện pháp phát hiện sớm ung thư vú tốt nhất và hiệu quả nhất hiện nay chính là tầm soát ung thư vú định kỳ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên tự khám vú thường xuyên và khám định kỳ tầm soát ung thư; Phụ nữ trên 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú bằng siêu âm tuyến vú hoặc chụp Xquang tuyến vú mỗi năm một lần; Những phụ nữ có yếu tố nguy cơ cao nên siêu âm tuyến vú, chụp Xquang tuyến vú và chụp cộng hưởng từ tuyến vú mỗi năm một lần.
Vân Anh
