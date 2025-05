Hai sứ giả tuổi 16 mang niềm tự hào Việt Nam đến nước Mỹ

Đại sứ quán Mỹ gặp gỡ với giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NTCC.

Bản lĩnh tuổi 16 và hành trình chạm đến giấc mơ Mỹ

Cơ hội đến với Vũ Đức Pháp và Nguyễn Bảo Phúc bắt đầu từ một sự kiện đầu năm 2025, khi Trường Phan Bội Châu đón đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tại đây, các học sinh được giới thiệu về ODYLP - chương trình tăng cường kỹ năng lãnh đạo và giao lưu quốc tế cho thanh thiếu niên.

Em Vũ Đức Pháp (bên trái) và Nguyễn Bảo Phúc - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là 2 trong 14 học sinh Việt Nam tham gia chương trình "Lãnh đạo thanh niên theo yêu cầu" do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ.

Không bỏ lỡ cơ hội, Pháp và Phúc mạnh dạn nộp hồ sơ, với hi vọng có cơ hội tham gia chuyến trải nghiệm đặc biệt này. Trong khi Vũ Đức Pháp từng đại diện tỉnh Nghệ An tham gia chương trình giao lưu Việt- Lào - Campuchia, có kinh nghiệm qua các cuộc thi hùng biện tiếng Anh và giao lưu văn hóa, thì Nguyễn Bảo Phúc để lại dấu ấn bởi những hoạt động thiện nguyện và sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội đặc biệt là trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi do hoàn cảnh gia đình.

"Em nghĩ chương trình này không chọn người giỏi nhất, mà là người phù hợp nhất. Hai từ mô tả em là đa dạng và thích nghi," Vũ Đức Pháp chia sẻ. Với bài luận giải quyết xung đột nhóm, em nhấn mạnh vai trò của sự điềm tĩnh và khả năng kết nối giữa các thành viên để tìm ra tiếng nói chung.

Nguyễn Bảo Phúc thì tự nhận mình là người kiên cường và giàu lòng trắc ẩn. Từ một cậu bé từng rụt rè, Phúc dần rèn luyện bản lĩnh qua từng lần đứng lên làm nhóm trưởng, chủ động đi xin tài trợ để tổ chức các chương trình vì trẻ em. Những điều đó đều được em thể hiện chân thành trong bộ hồ sơ điều mà sau này, giám khảo đánh giá là "rất có chiều sâu".

Em Vũ Đức Pháp, học sinh lớp 10C8, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Cả hai đã vượt qua vòng hồ sơ và được mời tham gia phỏng vấn trực tuyến với đại diện Đại sứ quán Mỹ. Pháp chuẩn bị 50 câu hỏi tình huống để luyện tập, còn Phúc thì ghi lại những điều tâm đắc trong "nhật ký cảm xúc" để phản ánh đúng con người mình.

"Phỏng vấn chỉ kéo dài 10-15 phút, nhưng giám khảo hỏi liên tục theo dòng câu chuyện mình kể. Nhờ chuẩn bị kỹ, em thấy tự tin và thoải mái," Pháp nhớ lại. Phúc thì thừa nhận lúc đầu khá run, nhưng khi nhận được thư chúc mừng vào nửa đêm, em đã bật dậy gọi bố mẹ để chia vui. Đó là khoảnh khắc cả hai nhận ra, họ sẽ cùng nhau đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An đến Mỹ.

Phúc thì nhìn hành trình này như một cơ hội "lột xác" khỏi con người rụt rè của mình ngày trước. "Em từng không giỏi giao tiếp, nhưng em không muốn sống mãi trong vùng an toàn. Em muốn được học hỏi, lắng nghe bạn bè thế giới, và chia sẻ khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam’, Phúc nói.

Mang âm sắc dân tộc và khát vọng tuổi trẻ đến xứ cờ hoa

Không chỉ dừng lại ở cơ hội học hỏi, trải nghiệm, Pháp và Phúc còn xem chuyến đi này như một sứ mệnh văn hóa. Khi được hỏi sẽ mang gì để giới thiệu với bạn bè quốc tế, Pháp lập tức nhắc đến dân ca ví, giặm xứ Nghệ - di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Theo Vũ Đức Pháp, âm nhạc thể hiện con người rõ nhất, được sáng tác khi con người có cảm xúc đặc sắc và muốn lưu giữ nó. Qua làn điệu dân ca ví giặm, em có thể thấy rõ con người xứ Nghệ nói riêng và Việt Nam nói chung giàu lòng yêu thương, thấm đượm tình người. Và em muốn đưa những điều này đến bạn bè quốc tế.

Em Nguyễn Bảo Phúc, học sinh lớp 10C9, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC.

Chuyến trải nghiệm sắp tới của Vũ Đức Pháp và Nguyễn Bảo Phúc nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Với Pháp, đây không chỉ là hành trình học hỏi mà còn là dịp để thể hiện vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối giấc mơ hòa bình, hội nhập và phát triển. "Việt Nam từng trải qua chiến tranh, thế hệ cha ông đã hy sinh rất nhiều để giành lại độc lập. Hôm nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, em nghĩ chúng ta cần trở thành cầu nối vừa giữ gìn truyền thống, vừa sẵn sàng học hỏi tinh hoa thế giới để cùng nhau phát triển," Pháp bày tỏ.



Còn với Nguyễn Bảo Phúc, hành trình này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng. Từng là một cậu bé nhút nhát, ngại giao tiếp, Phúc hiểu rõ nếu không thay đổi, bản thân sẽ không thể trở thành người có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

"Em đã nói điều này với các đại diện của Đại sứ quán Mỹ, em đang nỗ lực phát triển năng lực lãnh đạo thông qua từng hoạt động. Tham gia chương trình sắp tới tại Hoa Kỳ, cùng với các đại diện Việt nam khác, em muốn chia sẻ văn hóa, hình ảnh, khát vọng của thế hệ trẻ hiện nay. Ngược lại, cũng mong được lắng nghe câu chuyện của những bạn trẻ nước Mỹ, để cùng giao lưu và phát triển," Phúc bày tỏ về kỳ vọng sắp tới tại nước mỹ.