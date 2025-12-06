Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với Tú

Trong tập 28 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, việc anh em Tú tình cờ gặp cặp đôi Duyên - Bách khiến Tú vô cùng choáng váng và sốc. Tú bối rối khi thấy Duyên, cô nhận ra Duyên chính là cô gái đã tay trong tay vào khách sạn với Hiếu mấy ngày trước. Đó chính là điều đã khiến Tú suy nghĩ rất nhiều.

Còn Viễn, vì nghĩ em gái chỉ đơn thuần là bị choáng khi nhìn thấy Bách hôn vợ chưa cưới trong thang máy, nên khi về nhà, anh đã nói Tú tốt hơn nên chọn Hiếu. Tú sau đó đã đưa cho Viễn xem bức ảnh cô chụp vợ chưa cưới của Bách trong khách sạn với Hiếu. Nhìn bức ảnh, Viễn chép miệng: "Đúng là chị em nhà này mắt toét như nhau!".

Tuy nhiên, Viễn vẫn khuyên Tú nên quên Bách đi: "Thị Tú, nghe anh, chấm dứt cái kiểu liên hệ như thế với thằng Bách đi. Nó chẳng đi đến đâu cả, em phải thực tế lên chứ".

Viễn khuyên em gái quên Bách đi và chọn Hiếu. Ảnh VTV

Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến Tú sững sờ và bối rối, cô không giấu được cảm xúc của mình và Duyên đã tinh ý nhận thấy sự bất thường ấy. Khi cả hai nắm tay nhau tạm biệt anh em Viễn - Tú, Duyên đã ngoái lại nhìn vào khuôn mặt Tú lúc ấy.



Trong cuộc nói chuyện sau đó của Bách và Duyên, cô ta cũng hỏi về mối quan hệ của Bách và Tú, rằng cả hai có phải bạn thanh mai trúc mã và Bách có vô tình gieo thương nhớ cho Tú hay không? Duyên nói thẳng với Bách rằng cô nhận thấy sự khác lạ của Tú khi nhìn thấy họ.

Bách tất nhiên hiểu Duyên nói gì nhưng anh đã nói lảng qua chuyện khác, khẳng định mình và Tú chỉ là bạn hàng xóm bình thường, rằng gia đình mình đã chuyển đi khi anh chỉ mới 13 tuổi nên cũng không thể coi là thân thiết gì.

Bách khẳng định với Duyên rằng không có chút tình cảm nào với Tú. Ảnh VTV

Bách tỏ ra hạnh phúc vì đã chọn được Duyên, lên kế hoạch cả hai sẽ đi Ninh Bình chụp ảnh cưới và về thăm bố mẹ mình. Bách cũng rủ Duyên đi đón bé Tép đồng thời nhắn tin cho Nghiêm mời gia đình chị gái đi ăn tối với mình và Duyên.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ với Tép, bé Tép đã buột miệng hỏi sao Bách không cưới cô Tú và muốn cô Tú là mợ của mình. Tép khen Tú đủ điều và Duyên không thấy thoải mái với điều này. "Mẹ còn bảo đợi cậu Bách lấy lại trí nhớ xong lấy cô Tú thì tốt" - Tép nói.

Sự việc sau đó lại lặp lại một lần nữa và câu nói của Tép khiến những người lớn đều tỏ ra bối rối và ngại ngùng trước Duyên, nhưng Ngân đã nhanh chóng gỡ rối tình thế khó xử. Nghiêm đã phải đứng ra nói đỡ cho Bách và ám chỉ với Ngân về mối quan hệ thân thiết với gia đình hai anh em Viễn - Tú.

Bé Tép muốn Bách kết hôn với Tú khiến Duyên thêm nghi ngờ chuyện trước đây của chồng sắp cưới. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, mối quan hệ giữa Biên và Thư sau khi Biên rời bang hội của ông Vĩnh vẫn không tiến triển nhiều dù trong cuộc nói chuyện trước đó, Biên đã thừa nhận mình yêu Thư trước mặt mọi người.



Thư có lẽ không hiểu lý do tại sao thái độ của Biên với mình luôn lảng tránh, không dứt khoát. Rõ ràng Biên có tình cảm với cô nhưng anh dường như có vướng mắc, không sẵn sàng tiến về phía trước cùng Thư. Thư sau đó đã hỏi có thật sự Biên coi cô như em gái, như bạn không và Biên đã trả lời "đúng". Điều này khiến Thư tỏ ra giận dỗi, đứng lên về trước.

Biên khẳng định chỉ con Thư là em gái thân thiết. Ảnh VTV

Nhưng Thư không biết rằng năm xưa bố cô đã có cuộc nói chuyện riêng với Biên. Trong cuộc nói chuyện, ông bày tỏ rõ yêu thương dành cho Biên nhưng ông chỉ muốn anh dừng lại ở mức quan hệ bạn bè với Thư. Biên sau đó tâm sự với Chiến rằng bố Thư quý anh như con trai, không phải con rể.