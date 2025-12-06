Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với Tú
GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Duyên - vợ sắp cưới của Bách tỏ ra nghi ngờ giữa anh và Tú có mối quan hệ trên mức tình cảm hàng xóm.
Trong tập 28 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, việc anh em Tú tình cờ gặp cặp đôi Duyên - Bách khiến Tú vô cùng choáng váng và sốc. Tú bối rối khi thấy Duyên, cô nhận ra Duyên chính là cô gái đã tay trong tay vào khách sạn với Hiếu mấy ngày trước. Đó chính là điều đã khiến Tú suy nghĩ rất nhiều.
Còn Viễn, vì nghĩ em gái chỉ đơn thuần là bị choáng khi nhìn thấy Bách hôn vợ chưa cưới trong thang máy, nên khi về nhà, anh đã nói Tú tốt hơn nên chọn Hiếu. Tú sau đó đã đưa cho Viễn xem bức ảnh cô chụp vợ chưa cưới của Bách trong khách sạn với Hiếu. Nhìn bức ảnh, Viễn chép miệng: "Đúng là chị em nhà này mắt toét như nhau!".
Tuy nhiên, Viễn vẫn khuyên Tú nên quên Bách đi: "Thị Tú, nghe anh, chấm dứt cái kiểu liên hệ như thế với thằng Bách đi. Nó chẳng đi đến đâu cả, em phải thực tế lên chứ".
Viễn khuyên em gái quên Bách đi và chọn Hiếu. Ảnh VTV
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến Tú sững sờ và bối rối, cô không giấu được cảm xúc của mình và Duyên đã tinh ý nhận thấy sự bất thường ấy. Khi cả hai nắm tay nhau tạm biệt anh em Viễn - Tú, Duyên đã ngoái lại nhìn vào khuôn mặt Tú lúc ấy.
Trong cuộc nói chuyện sau đó của Bách và Duyên, cô ta cũng hỏi về mối quan hệ của Bách và Tú, rằng cả hai có phải bạn thanh mai trúc mã và Bách có vô tình gieo thương nhớ cho Tú hay không? Duyên nói thẳng với Bách rằng cô nhận thấy sự khác lạ của Tú khi nhìn thấy họ.
Bách tất nhiên hiểu Duyên nói gì nhưng anh đã nói lảng qua chuyện khác, khẳng định mình và Tú chỉ là bạn hàng xóm bình thường, rằng gia đình mình đã chuyển đi khi anh chỉ mới 13 tuổi nên cũng không thể coi là thân thiết gì.
Bách tỏ ra hạnh phúc vì đã chọn được Duyên, lên kế hoạch cả hai sẽ đi Ninh Bình chụp ảnh cưới và về thăm bố mẹ mình. Bách cũng rủ Duyên đi đón bé Tép đồng thời nhắn tin cho Nghiêm mời gia đình chị gái đi ăn tối với mình và Duyên.
Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ với Tép, bé Tép đã buột miệng hỏi sao Bách không cưới cô Tú và muốn cô Tú là mợ của mình. Tép khen Tú đủ điều và Duyên không thấy thoải mái với điều này. "Mẹ còn bảo đợi cậu Bách lấy lại trí nhớ xong lấy cô Tú thì tốt" - Tép nói.
Sự việc sau đó lại lặp lại một lần nữa và câu nói của Tép khiến những người lớn đều tỏ ra bối rối và ngại ngùng trước Duyên, nhưng Ngân đã nhanh chóng gỡ rối tình thế khó xử. Nghiêm đã phải đứng ra nói đỡ cho Bách và ám chỉ với Ngân về mối quan hệ thân thiết với gia đình hai anh em Viễn - Tú.
Bé Tép muốn Bách kết hôn với Tú khiến Duyên thêm nghi ngờ chuyện trước đây của chồng sắp cưới. Ảnh VTV
Ở diễn biến khác trong tập phim, mối quan hệ giữa Biên và Thư sau khi Biên rời bang hội của ông Vĩnh vẫn không tiến triển nhiều dù trong cuộc nói chuyện trước đó, Biên đã thừa nhận mình yêu Thư trước mặt mọi người.
Thư có lẽ không hiểu lý do tại sao thái độ của Biên với mình luôn lảng tránh, không dứt khoát. Rõ ràng Biên có tình cảm với cô nhưng anh dường như có vướng mắc, không sẵn sàng tiến về phía trước cùng Thư. Thư sau đó đã hỏi có thật sự Biên coi cô như em gái, như bạn không và Biên đã trả lời "đúng". Điều này khiến Thư tỏ ra giận dỗi, đứng lên về trước.
Biên khẳng định chỉ con Thư là em gái thân thiết. Ảnh VTV
Nhưng Thư không biết rằng năm xưa bố cô đã có cuộc nói chuyện riêng với Biên. Trong cuộc nói chuyện, ông bày tỏ rõ yêu thương dành cho Biên nhưng ông chỉ muốn anh dừng lại ở mức quan hệ bạn bè với Thư. Biên sau đó tâm sự với Chiến rằng bố Thư quý anh như con trai, không phải con rể.
GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú cũng đã được biết mặt Duyên - vợ chưa cưới của Bách là ai.
GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.
GĐXH - Hằng Thu sốc khi bức tranh chồng mua liên quan đến nghi can đã chết, trong khi Khắc đối diện nguy cơ bị điều tra vì cấp dưới đánh bạc.
GĐXH - Trong tập 27 "Cách em 1 milimet", Nghiêm trách móc vợ không góp ý để anh ta sai đường, Ngân không chịu nổi chồng nên đã đề nghị ly hôn.
GĐXH - "Ông Tân không mưu cầu gì ngoài việc giúp bà con sống văn minh, sạch sẽ từ trong nhà, trong ngõ ra ngoài phố. Cách suy nghĩ ấy rất Hà Nội, giống với tôi", NSND Tiến Đạt chia sẻ về vai mới trong "Phù sa ngọt".
GĐXH - Trong tập 27 phim "Cách em 1 milimet", thám tử được Trung - bạn Nghiêm thuê theo dõi Ngân và Viễn lại là chỗ quen biết với Viễn.
GĐXH - Sau khi ra mắt khán giả Việt và đón nhận những phản hồi tích cực, phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" tiếp tục tung ra đoạn best cut đám cưới thời bao cấp – một trong những phân đoạn rộn ràng, tươi sáng nhất của bộ phim mang nước màu trầm đầy hoài niệm.
GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.
GĐXH - Trong tập 25 "Lằn ranh", Vinh bị bắt vì tội đánh bạc, Khắc hiểu rằng mình không thể tiếp tục bao che cho cấp dưới nên anh đứng ra nhận trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và Bí thư tỉnh ủy.
GĐXH - Chương trình "Chuyến xe âm nhạc xanh" mùa 2 trên VTV3 vào lúc 20h ngày 25/1/2026, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.
