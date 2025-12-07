Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'
GĐXH - Trong tập 10 "Tân binh toàn năng", khán giả bất ngờ khi phải chia tay với 2 thí sinh từng được đánh giá cao.
Trong tập 10 "Tân binh toàn năng" đã được phát sóng, trước sức ép rất lớn từ phong độ trình diễn đỉnh cao của nhóm nhạc đến từ Thái Lan - Bus nhưng nhóm Tân binh vẫn nỗ lực, quyết tâm cao để giải cứu hai đồng đội bị "đóng băng" Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn.
Tiết mục "Take u home tonight" chỉ đạt 770 điểm (tương đương 92.9%), thiếu vỏn vẹn 0.6% so với mức thử thách 93.5% điểm cột mốc. Điều này dẫn đến việc Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn không thể tham gia trình diễn vòng 2, vị trí bị thay thế bởi các vũ công. Hai tân binh cũng sẽ không có mặt trong danh sách bình chọn điểm tích lũy cá nhân ở Công diễn 4, đồng nghĩa với việc rơi vào vòng nguy hiểm và có nguy cơ phải dừng chân.
Duy Lân không giấu nổi tâm trạng nặng nề: “Đúng vào lần em được lên làm trưởng nhóm thì mọi thứ lại trở nên khó khăn như này, từ vấn đề về tinh thần, sức khỏe”.
Ngay sau thất bại ở vòng Phá băng, các tân binh phải bước vào thi đấu ở Vòng 2 với tiết mục Dance "Bass Âm" và tiết mục Performance "Úm ba la", đối diện với mức thử thách 96%. Sự thất bại cũng dẫn đến sự thay đổi chiến lược về đặc quyền thi đấu của NSX Toàn năng SOOBIN và đội hình Tân binh thăng cấp. Họ quyết định đổi vị trí đặc quyền thành ‘Mở khóa 2 vị trí ra mắt’ cho "Bass Âm" và ‘Mở khóa 1 vị trí ra mắt’ cho "Úm ba la".
Sự kiệt sức về mặt thể chất bùng nổ càng rõ rệt sau khi nhóm trình diễn tiết mục đầu tiên tại Vòng 2. Ngay trên sân khấu sau tiết mục Dance "Bass Âm", Wonbi đã lập tức ngã quỵ và phải được đồng đội đỡ dậy. Khi vào hậu trường, Wonbi phải lập tức sử dụng bình oxy để điều hòa lại hơi thở.
"Bass Âm" là một tiết mục phô diễn đặc trưng văn hóa độc đáo, kết hợp chất liệu đường phố đời thường vào âm nhạc trình diễn sân khấu. Sự dụng tâm của ekip chương trình được thể hiện rõ khi các Tân binh đã mang hình ảnh áo dài, nón lá và rồng lên sân khấu trình diễn giao lưu với nhóm nhạc quốc tế.
Màn trình diễn mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc đã bùng nổ và thành công vượt mức thử thách với 797 điểm (tương đương 104.7% so với điểm cột mốc).
Dù tiết mục "Bass Âm" thành công vượt mức thử thách nhưng tiết mục "Úm ba la" lại thất bại với 741 điểm (tương đương 95.5% điểm cột mốc) so với mức thử thách 96%, dẫn đến việc phải loại trừ thành viên.
Kết quả cuối cùng là sự dừng chân đầy tiếc nuối của hai tân binh Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn. Hai thí sinh dừng bước cũng đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình đã qua và lời hứa với tương lai.
