Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau

Thứ ba, 21:10 02/09/2025
Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?

Ngày Linh bước vào lễ đường ở tuổi 34, cô có cảm giác như mình vừa “lật ngược thế cờ” trước bao lời dị nghị. Người ta từng bảo cô “ế bền vững”, “gái muộn chồng”, thậm chí có người ác ý mỉa mai “cứ ở nhà chăm cháu cho em trai đi”. Linh đã im lặng nuốt hết vào lòng. Nhưng khi Minh – chàng trai kém Linh 6 tuổi, điển trai và sự nghiệp đang lên quỳ gối cầu hôn, cô thấy mình như được minh oan.

Ban đầu, Linh không dám tin. Cái tuổi của cô, so với Minh, đã là “mùa thu” đối diện “mùa xuân”. Nhưng sự dịu dàng, kiên trì và những câu nói chân thành của Minh khiến Linh mềm lòng: “Em có tuổi nhưng lại chín chắn, quyến rũ hơn đám con gái nông nổi ngoài kia. Anh muốn ở cạnh em cả đời”.

Linh vốn từng trải, thừa biết cuộc hôn nhân nào cũng có thách thức. Nhưng khi thấy Minh không ngại miệng đời, vẫn công khai nắm tay đưa cô về ra mắt, trái tim đầy sẹo của Linh bỗng tin: chỉ cần tình yêu đủ lớn, mọi thứ sẽ vượt qua.

Cô gật đầu đồng ý. Một cái gật đầu mà sau này, trong nhiều đêm trằn trọc, Linh tự hỏi: Có phải mình đã quá vội vàng?

Đêm tân hôn, Linh tưởng sẽ là khoảnh khắc lãng mạn nhất đời. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng khép lại, cô mới choáng váng thấy một Minh hoàn toàn khác. Anh trẻ trung, khỏe khoắn, cuồng nhiệt đến mức Linh không theo kịp. Nỗi lo tuổi tác, sức khỏe, sự dè dặt vốn giấu kín trong lòng bỗng phơi bày. Từng cái siết tay, từng cái hôn ngấu nghiến khiến Linh như kiệt sức chứ không còn là hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Minh vẫn ân cần, dậy sớm tập thể thao rồi chuẩn bị bữa sáng cho vợ. Nụ cười anh rạng rỡ, còn Linh thì run rẩy nghĩ: " Nếu đêm nào cũng thế, mình chịu đựng sao nổi?".

Những ngày nghỉ phép sau cưới, cả hai gần như ở bên nhau liên tục. Nhưng trong khi Minh háo hức nói về kế hoạch sinh con sớm, Linh lại thấp thỏm tìm cớ né tránh. Mỗi lần Minh nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng, cô lại thấy sợ hãi. Sự chênh lệch đâu chỉ ở tuổi tác hay lối sống, mà ở chính nhu cầu và sự hòa hợp căn bản.

Khi ấy Linh mới thấm thía: tình yêu thôi chưa đủ để duy trì hôn nhân. Người ta thường nói “chỉ cần yêu là đủ”, nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều. Vợ chồng là cả một hành trình dài, cần sự đồng điệu từ tâm hồn, quan điểm sống cho đến đời sống chăn gối. Chỉ một mắt xích lệch đi, cả guồng máy hạnh phúc cũng có thể trục trặc.

Linh ngồi bên cửa sổ, nhìn Minh đang hí hoáy lên kế hoạch đi trăng mật Bali. Cô bỗng thấy giữa mình và chồng như có một khoảng cách vô hình. Khoảng cách ấy không hiện hữu trong ánh nhìn âu yếm của anh, mà nằm ở chính sự mệt mỏi, lo âu trong lòng cô.

Cô thở dài: Hóa ra, hôn nhân không phải tấm vé thông hành để chứng minh giá trị bản thân trước thiên hạ. Váy cưới có thể làm mình rạng rỡ một đêm, nhưng sau đó, chính mình mới phải sống với cuộc hôn nhân ấy. Nếu chưa đủ hiểu, chưa đủ trải nghiệm, chưa thật sự cân nhắc… thì vội vàng đồng ý chỉ là tự đặt mình vào một cuộc chơi quá sức.

Hạnh phúc không nằm ở việc cưới được người trẻ hơn, giàu có hay đẹp trai. Hạnh phúc là tìm được người có thể cùng bạn đi qua năm tháng, dù bình lặng hay bão tố, mà không khiến bạn thấy đơn độc ngay cả khi ở cạnh nhau. Đừng để áp lực tuổi tác hay lời miệng đời ép bạn vào một cuộc hôn nhân mà trái tim chưa sẵn sàng.

Chồng trẻ sốc nặng khi phát hiện vợ 50 tuổi: Suốt thời gian chung sống chưa từng thấy mặt mộc

Yêu qua mạng, kết hôn chóng vánh, rồi vỡ lẽ vì một cú lừa ngoạn mục, người đàn ông trẻ thừa nhận suốt thời gian sống chung, chưa một lần anh thấy mặt mộc của vợ.

