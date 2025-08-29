Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu
GĐXH - Dù khoản lương hưu không nhiều nhưng bà vẫn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không cần phụ thuộc vào con trai.
Lương hưu ổn định giúp tuổi già tự tại
Trước khi nghỉ hưu, bà Dương (73 tuổi, Kiến Dương, Trung Quốc) từng là kế toán tại một doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay, mỗi tháng bà nhận được khoảng 2.000 NDT (tương đương 7,3 triệu đồng) tiền lương hưu.
Cộng thêm khoản tiết kiệm 200.000 NDT, bà cho biết bản thân có thể sống khá thoải mái mà không phải lo nghĩ nhiều về tài chính.
Ở tuổi ngoài 70, nhiều người thường lo lắng chuyện nương tựa con cái. Nhưng với bà Dương, những năm tháng tuổi già lại là quãng thời gian bà sống cho chính mình.
Bà có một người con trai 35 tuổi, là kỹ sư phần mềm đang định cư tại Singapore.
Dù con thường xuyên mời sang chơi nhưng bà Dương hiểu khoảng cách thế hệ và không muốn làm phiền. Hai mẹ con vẫn duy trì sự gắn kết bằng những cuộc gọi video.
"Chỉ cần nhìn thấy con khoẻ mạnh, hạnh phúc, tôi đã mãn nguyện", bà chia sẻ.
Tìm niềm vui trong sự độc lập
Nhiều người nghĩ rằng người già sống một mình sẽ dễ cô đơn. Nhưng bà Dương lại học cách tận hưởng khoảng lặng đó theo cách đặc biệt.
Bà thường hẹn bạn bè đi chơi mạt chược, đi siêu thị hay cùng nhau dạo phố.
"Nhịp sống đơn giản nhưng khiến tôi thấy an yên. Thậm chí nhiều người còn ghen tỵ với sự thoải mái này", bà mỉm cười nói.
Không dừng lại ở đó, bà còn dành thời gian đi du lịch khắp nơi. Sau khi đi hết các tỉnh thành trong nước, bà tiếp tục khám phá các quốc gia láng giềng.
Ở mỗi chuyến đi, bà kết bạn, lắng nghe câu chuyện đời thường và lưu giữ thêm những kỷ niệm đáng quý.
Với bà, tuổi già không có nghĩa là dừng lại, mà là hành trình để tận hưởng từng khoảnh khắc.
Lương hưu và triết lý sống giản dị
Khi nói về quan điểm tài chính, bà Dương khẳng định: "Chỉ cần đủ là hạnh phúc, không cần dư dả quá nhiều. Tham vọng quá mức chỉ mang đến phiền phức."
Bà cũng suy nghĩ rất thực tế về sức khỏe và bệnh tật. Nếu một ngày mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, bà sẽ không cố gắng điều trị bằng mọi giá.
Với bà, những năm tháng cuối đời nên được sống nhẹ nhõm, chứ không phải gánh thêm nỗi đau thể xác và áp lực tài chính cho con cái.
Kế hoạch tuổi già: Viện dưỡng lão thay vì sống cùng con
Khác với nhiều người cao tuổi mong được ở bên con cháu, bà Dương lựa chọn viện dưỡng lão cho chặng đường sắp tới.
Với bà, đây không phải nơi buồn tẻ mà chính là môi trường mới để gặp gỡ bạn bè đồng niên, tham gia các hoạt động tập thể, cùng nhau chia sẻ kỷ niệm.
"Tôi tin rằng trong tương lai, dịch vụ tại viện dưỡng lão sẽ ngày càng tốt hơn. Nơi đó có thể trở thành ngôi nhà thứ hai để tôi tiếp tục sống vui", bà tâm sự.
Trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai
Dù lựa chọn sống một mình, bà Dương chưa bao giờ thấy mình bất hạnh. Bà biết ơn từng cuộc gọi của con trai, những buổi trò chuyện cùng bạn bè và cả khoảng thời gian tĩnh lặng chỉ có riêng mình.
Chính lương hưu đều đặn, cùng với tinh thần sống độc lập và lạc quan, đã giúp bà U75 tận hưởng tuổi già an yên, tự tại - điều mà nhiều người hằng ao ước.
