Kiểm tra xe khách trong đêm, phát hiện hơn 2.600 gia cầm không rõ nguồn gốc

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Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3 vừa kiểm tra, phát hiện xe khách lưu thông trên QL18 trong đêm, chở 2.620 con gia cầm không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên xe. Ảnh: CAQN

Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 6/9, Tổ công tác số 2, Đội CSGT đường bộ số 3, thực hiện tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên tuyến đường Quốc lộ 18 (đoạn Km199+200 thuộc xã Hải Lạng) đã phát hiện xe ô tô khách chạy tuyến cố định gắn biển số 17B-010.xx do tài xế H.S.H (sinh năm 1981, trú tại thôn Thanh Triều, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) đang di chuyển theo hướng từ Móng Cái về có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 40 lồng nhựa chứa 2.300 con vịt giống và 2 hộp giấy chứa 320 con gà giống, tổng cộng 2.620 con gia cầm giống. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gia cầm nói trên.

Lái xe và tang vật. Ảnh: CAQN

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục Quản lý thị trường TP Quảng Ninh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng vận chuyển gia cầm nhập lậu thường lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi, khu vực vắng người qua lại và sử dụng các phương tiện có khả năng di chuyển nhanh nhằm né tránh sự kiểm soát.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 3 tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vận chuyển gia cầm giống nhập lậu, không rõ nguồn gốc; đồng thời tuyên truyền, vận động lái xe và người dân không vận chuyển hoặc tiếp tay cho hoạt động đưa gia cầm nhập lậu vào nội địa.