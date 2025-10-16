Tin vui thời tiết đến với người dân miền Bắc trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay (16/10), khu vực Bắc Bộ buổi sáng trời có mưa rào, từ trưa và chiều trời nắng.

Sau những ngày mưa lớn do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với gió Đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, ngày 16/10, Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội và Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ trưa và chiều nay, dự báo mưa ít hẳn, cả khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời có nắng. Nhiệt độ phần lớn các phường dao động từ 30-32 độ.

Thời tiết nắng ráo duy trì trong 3 ngày tới tại Thủ đô Hà Nội với mức nhiệt từ 32-33 độ.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, khoảng đêm 18-20/10, nhiều nơi ở miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ yếu, gây mưa rào và dông, trời lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi trời rét.

Nắng cũng là thời tiết chủ đạo vào trưa và chiều nay ở khu vực Trung Bộ. Nhiệt độ phổ biến từ 30-32 độ, chỉ riêng phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) hơn nóng mức nhiệt 33 độ. Về chiều tối thời tiết có mưa dông xảy ra ở vài nơi.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều và tối. Cục bộ có nơi mưa to, nguy cơ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc có nắng trời ít mưa. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

