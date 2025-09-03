Mới nhất
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

Thứ tư, 06:25 03/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, các khu vực miền Bắc có nắng, tiết trời khô ráo. Mức nhiệt dao động trong ngày từ 32-35 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng trong ngày hôm nay. Trong khi Nam miền Trung và Nam Bộ có mưa dông về chiều.

Dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Trung Bộ cùng gió Tây Nam khu vực phía Nam vẫn là hình thế gây mưa từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ.

Chiều tối nay sẽ có nơi mưa to trên 100mm, nguy cơ ngập úng cục bộ kèm theo lốc sét, gió giật nguy hiểm.

Khu vực Quảng Trị trở ra Thanh Hóa thời tiết hôm nay có nắng. Nhiệt độ cao nhất các phường phổ biến từ 32-33 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc Bộ nắng nhiều, thời tiết khô ráo. Nhiệt độ cao nhất tại các phường trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ 32-35 độ.

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiTin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc trời có nắng, tiết trời khô ráo. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

L.Vũ (th)
Top