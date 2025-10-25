Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới nhiệt độ miền Bắc tăng dần trời có nắng. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời vẫn se lạnh.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trong những ngày tới mức nhiệt tăng dần, có nơi trời hửng nắng.
Tại Thủ đô Hà Nội trời ấm, mức nhiệt hôm nay là 24 độ. Đến ngày 26/10, trời có nắng, nhiệt độ cũng tăng lên 26 độ. Riêng đêm và sáng trời vẫn lạnh, mức nhiệt 20 độ.
Gió Đông và không khí lạnh tiếp tục gây mưa cho khu vực miền Trung. Trong đó vùng mưa lớn tập trung ở TP Huế trở vào Quảng Ngãi, phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk. Dự báo lượng mưa từ 80-170mm, có nơi mưa to trên 300mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng vùng đô thị, khu vực trũng thấp, ven sông.
Thời tiết hôm nay ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa dông do gió Đông ở trên cao vẫn đang hoạt động mạnh, đẩy ẩm vào. Dự báo có những điểm mưa to, lượng mưa vượt trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mưa rải rác, trong đó, TP Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-31°C.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.
Thời tiết TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.
