Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) đang cận kề, trên thị trường bắt đầu bày bán rất nhiều mặt hàng quà tặng dành tặng, tri ân các thầy cô - những người lái đò thầm lặng. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại nhiều siêu thị, cửa hàng và các sàn thương mại điện tử, cũng như trang mạng xã hội đang đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi và những món quà 'độc lạ', combo quà tặng bắt mắt, giá ưu đãi để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Không chỉ được mua các sản phẩm với giá ưu đãi mà khách hàng còn được nhận nhiều món quà tặng kèm hấp dẫn.

Hoa tươi luôn là một trong những mặt hàng quà tặng đắt khách trong các dịp lễ, tết.

Theo chia sẻ của nhiều người bán hàng, bên cạnh các món quà truyền thống như hoa, giỏ trái cây, mỹ phẩm,… thì dịp 20/11 năm nay xuất hiện thêm nhiều những món quà mới mẻ, thú vị và đặc biệt là giá cả phải chăng để người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn.

"Thay vì bỏ ra một số tiền lớn để mua một lãng hoa hay những mặt hàng đắt đỏ thì những năm gần đây, vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều người tìm chọn những món quà tặng thiết thực, có ý nghĩa tinh thần, thể dùng được và phục vụ nhu cầu của người được tặng. Có những người thích tặng một giỏ qua, lãng quả vừa phổ biến mà nhanh gọn nhưng cũng có người lại thích món quà tinh thần, hàng handmade, vừa mang tính thẩm mĩ mà cũng mang nhiều ý nghĩa đối với các thầy cô và cũng có khách hàng lựa chọn những món quà bồi bổ sức khỏe để mang đi biếu tặng… Tùy theo sở thích và nhu cầu của mỗi người có thể lựa chọn món đồ ưng ý để tri ân các thầy cô thân yêu của mình, quan trọng là ở tấm lòng", chị Nhật Minh (chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm tại Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Các món quà được thiết kế bắt mắt dành tặng các thầy cô Ngày Nhà giáo Việt Nam đang được bày bán ngập tràn thị trường.

Ngày nay, thị trường quà tặng dịp 20/11 ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều phân khúc giá và hình thức mua sắm khác nhau. Từ các cửa hàng truyền thống đến sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, người mua có thể dễ dàng lựa chọn những sản phẩm, món quà mà mình ưng ý để mang đi biếu, tặng. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cân nhắc ngân sách, tìm hiểu kỹ chất lượng hàng hóa cũng như nơi bán và chú trọng đến sở thích của người nhận để món quà vừa thiết thực, vừa thể hiện được sự tri ân trong Ngày Nhà giáo Việt Nam – 20/11.

Một số món quà người tiêu dùng có thể tham khảo làm quà tặng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Hoa tươi luôn là sự ưu tiên hàng đầu, giá mỗi giỏ hoa dao động từ vài trăm nghìn đồng đến tiền triệu.



Giỏ quả luôn là lựa chọn thiết thực trong các dịp lễ, tết.

Những set quả nhỏ, vừa, giá cả phải chăng được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn làm quà tặng.

Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bên cạnh hoa tươi và những món quà truyền thống, các sản phẩm thủ công thiết kế theo yêu cầu riêng đang được một bộ phận khách hàng lựa chọn. Ảnh: Linh Thảo

Các set quà tặng được trang trí, đóng hộp tinh tế, bắt mắt.

Các sản phẩm từ tự nhiên đang được nhiều người quan tâm.

Ảnh 3D được nhiều học sinh chuẩn bị tặng các thầy cô nhân ngày 20/11.

Tùy vào nhu cầu của người tiêu dùng, các cửa hàng sẽ có những phần quà phù hợp với túi tiền và mong muốn khách hàng.

Hàng loạt các món quà ý nghĩa đang được bày bán để phục vụ người tiêu dùng.

Một set quà có giá khoảng hơn 100.000 đồng đang được nhiều người lựa chọn.

Bình và cốc giữ nhiệt in tên và hình các thầy cô đang được nhiều người ưa chuộng.

Các sản phẩm handmade và gần gũi với thiên nhiên là một lựa chọn khá thú vị.

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được ưu tiên làm quà tặng, biếu trong dịp 20/11.

Nến thơm cũng là một mặt hàng quà tặng hợp lý dành cho các thầy cô.